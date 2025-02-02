У КНДР готуються відкрити велику курортну зону і почати пускати туристів
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У КНДР готуються відкрити велику курортну зону і почати пускати туристів

Туристичний курорт у КНДР
Джерело:  Express

Влада Північної Кореї готується провести відкриття масштабного туристичного курорту із великою кількістю пляжів для відвідування. 

Головні тези:

  • У КНДР готуються відкрити великий курорт на північно-східному узбережжі з можливістю прийому до 10 тис іноземних туристів.
  • Будівництво туристичного об'єкту в районі міста Вонсан триває з 2018 року та вже пережило кілька затримок.
  • Російські туристичні агенції пропонують пакети для подорожуючих до КНДР, включаючи тур до курорту за 1750 доларів.

Що відомо про плани КНДР з відкриття великої туристичної локації

За інформацією видання, масштабний курорт зможе одночасно приймати до 10 тис іноземних туристів.

Звісно, що скоріш за все, першими гостями на курорті в КНДР будуть громадяни такої ж режимної країни-агресорки Росії.

Пхеньян обіцяє іноземним туристам спокійний відпочинок в екологічно чистому районі.

У КНДР готуються відкрити великий пляжний курорт для іноземців
Великий курорт у КНДР

Відомо, що будівництво туристичного об’єкту ведеться з 2018 року в районі міста Вонсан на північно-східному узбережжі КНДР.

За цей час будівництво вже встигло пережити кілька затримок.

При цьому у 2019 році будівництво туристичного об’єкту на якийсь час було повністю зупинено.

За даними російських туристичних агенцій, у цьому районі збудовано 17 великих готелів, 37 невеликих хостелів, 29 торгових центрів і 35 закладів громадського обслуговування. 

Зокрема, пропований туристичними агенціями країни-агресорки пакет, включає в себе відпочинок протягом "семи ночей з повним пансіоном, усіма перельотами та оглядовими турами в Пхеньян на зворотному шляху.

Вартість туру складає 1 тис 750 доларів.

Хоча курорт розташований через паркан від аеропорту, прямих авіарейсів з Владивостока до Вонсана не буде. Тим, хто наважиться відпочити у найбільш тоталітарній державі сучасності, доведеться летіти спочатку до Пхеньяну, а вже звідти внутрішнім рейсом до Вонсана.

Що відомо про абсурдні заборони тоталітарного режиму КНДР

У Північній Кореї під загрозою тюремного ув'язнення заборонили приготовування популярного супу з сосисками через те, що ця страва походить з Південної Кореї.

Популярна у країні страва Будае-джіґе — гострий суп з локшиною, сосисками, шинкою, бобами та іншими інгредієнтами, який походить з Південної Кореї, опинився під забороною у КНДР і тепер режим диктатора Ким Чен Ина погрожує за його приготування відправляти до таборів.

У Північній Кореї нещодавно посилили покарання за розлучення, яке офіційно не перебуває під забороною у країні.

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