У Німеччині оголосили подробиці допомоги Україні у цьому році

Німеччина протягом цього планує продовжити надавати Україні пакети безпекової оборонної допомоги та також провести навчання близько 10 тис українських військових.

Що відомо про обсяги допомоги Україні від Німеччини протягом цього року

За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса у коментарі журналістам видання , приіоритетом у поставках озброєнь Україні для НІмеччини залишатимуться системи ППО.

Зокрема, Німеччина та Франція очолили коаліцію з питань посилення ППО України у рамках контактної групи з питань військової підтримки у форматі “Рамштайн”.

ППО залишається пріоритетом номер один для захисту українського населення та інфраструктури, - зазначив Пісторіус. Поширити

За його словами, разом із наданням сучасних систем ППО, Німеччина обіцяє Україні довгострокову підтримку з використанням найсучасніших систем, найкращої підготовкою та стійкими структурами.

Глава Мінооборони Німеччини також визнав необхідність прискорення виробництва озброєнь у країні.

З одного боку, ми покриваємо найнагальніші потреби України тут і зараз за допомогою зброї, матеріалів і навчання, - зазначає Пісторіус. Поширити

Він підкреслив, що відповідно до планів німецького уряду, на території країни цього року пройдуть військову підготовку близько 10 тис українських військових.

Окрім цього Німеччина передаватиме Україні системи ППО IRIS-T і ЗРК Gepard, артсистеми та боєприпаси до них, понад 80 основних бойових танків Leopard 1.

Крім того, згідно з інформацією, заплановано постачання бронетранспортерів, інженерних танків і танків-мостів, 450 захищених машин, систем розмінування, а також безпілотників, радарів і систем розвідки.

Шольц закликає партнерів до збільшення допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у коментарі журналістам видання Die Zeit назвав виділену країнами ЄС допомогу Україні недостатньою та закликає збільшити її.

За словами канцлера ФРН, суми, які європейські держави наразі передбачили на поточний рік та заклали у бюджет для допомоги української сторони є "недостатньо великими".

У зв'язку з цим я якраз проводжу багато телефонних переговорів з моїми колегами та прошу їх робити більше, - підкреслив Шольц. Поширити

Також німецький канцлер висловив думку, що було б "самовпевнено вважати, що ми можемо робити це в довгостроковій перспективі поодинці".