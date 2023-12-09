У Німеччині заявляють про необхідність готуватись до війни із РФ

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив про необхідність виправлення низки недоліків німецької армії та наголосив на важливості підготовки до загрози ймовірної війни із РФ.

Що відомо про стан армії Німеччини та готовність до війни із РФ

Інспектор Бундесверу підкреслив, що помітив недоліки у модернізації німецької армії для виконання задач як власної оборони, так і в рамках союзницьких обов’язків по НАТО.

Зараз ми бачимо Бундесвер, який ще недостатньо оснащений для цього... Існують структури, які роблять швидкі та цілеспрямовані рішення майже неможливими, - визнав Броєр. Поширити

За його словами, протягом багатьох років німецькі військові концентрувались на участі у вирішенні міжнародних криз та збройних конфліктів.

Однак попри те, що за словами Бройера, зараз це дає свої плоди, оскільки питання альянсу і національної оборони знову виходять на перший план, він занепокоєний "нинішнім нарощуванням озброєнь Росією" і тим, як позиціонує себе російський диктатор Володимир Путін.

Броєр переконаний, що неможливо повернути час, який передував злочинному вторгненню армії РФ в Україну.

Німеччині доведеться звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну”.

На запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні, Броєр відповів:

Так, і крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе і ми будемо захищати себе, - зазначив інспектор Бундсверу. Поширити

Що відомо про допомогу Німеччини Україні

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца в ефірі NTV, його країна буде підтримувати Україну навіть тоді, коли підтримка інших країн почне слабшати.

Шольц припустив, що не варто чекати на завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України найближчим часом.

Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії, - підкреслив канцлер Німеччини. Поширити

Він підкреслив, що РФ своїм вторгненням в Україну анулювала всі угоди про мир і безпеку в Європі.