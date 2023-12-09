В Германии заявляют о необходимости готовиться к войне с РФ

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил о необходимости исправления ряда недостатков немецкой армии и отметил важность подготовки к угрозе вероятной войны с РФ.

Что известно о состоянии армии Германии и готовности к войне с РФ

Инспектор Бундесвера подчеркнул, что подметил недостатки в модернизации немецкой армии для выполнения задач как собственной обороны, так и в рамках союзнических обязанностей по НАТО.

Сейчас мы видим Бундесвер, еще недостаточно оснащенный для этого... Существуют структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными, - признал Бройер. Поделиться

По его словам, многие годы немецкие военные концентрировались на участии в разрешении международных кризисов и вооруженных конфликтов.

Однако, несмотря на то, что по словам Бройера, сейчас это дает свои плоды, поскольку вопросы альянса и национальной обороны снова выходят на первый план, он обеспокоен "нынешним наращиванием вооружений Россией" и тем, как позиционирует себя российский диктатор Владимир Путин.

Бройер убежден, что невозможно вернуть время, предшествовавшее преступному вторжению армии РФ в Украину.

Германии придется привыкнуть к мнению, что "однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну".

На вопрос, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после возможного завершения войны в Украине, Бройер ответил:

Да, и точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя и мы будем защищать себя, – отметил инспектор Бундсвера. Поделиться

Что известно о помощи Германии Украине

По словам канцлера Германии Олафа Шольца в эфире NTV, его страна будет поддерживать Украину даже тогда, когда поддержка других стран станет ослабевать.

Шольц предположил, что не стоит ждать завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины в ближайшее время.

Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Поэтому важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени, а именно, продолжать поддерживать Украину в ее оборонной кампании, - подчеркнул канцлер Германии. Поделиться

Он подчеркнул, что РФ своим вторжением в Украину аннулировала все соглашения о мире и безопасности в Европе.