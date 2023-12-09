В Германии заявляют о необходимости готовиться к войне с РФ

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил о необходимости исправления ряда недостатков немецкой армии и отметил важность подготовки к угрозе вероятной войны с РФ.
Что известно о состоянии армии Германии и готовности к войне с РФ
Инспектор Бундесвера подчеркнул, что подметил недостатки в модернизации немецкой армии для выполнения задач как собственной обороны, так и в рамках союзнических обязанностей по НАТО.
По его словам, многие годы немецкие военные концентрировались на участии в разрешении международных кризисов и вооруженных конфликтов.
Однако, несмотря на то, что по словам Бройера, сейчас это дает свои плоды, поскольку вопросы альянса и национальной обороны снова выходят на первый план, он обеспокоен "нынешним наращиванием вооружений Россией" и тем, как позиционирует себя российский диктатор Владимир Путин.
Бройер убежден, что невозможно вернуть время, предшествовавшее преступному вторжению армии РФ в Украину.
Германии придется привыкнуть к мнению, что "однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну".
На вопрос, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после возможного завершения войны в Украине, Бройер ответил:
Что известно о помощи Германии Украине
По словам канцлера Германии Олафа Шольца в эфире NTV, его страна будет поддерживать Украину даже тогда, когда поддержка других стран станет ослабевать.
Шольц предположил, что не стоит ждать завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины в ближайшее время.
Он подчеркнул, что РФ своим вторжением в Украину аннулировала все соглашения о мире и безопасности в Европе.
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