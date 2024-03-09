У Німеччині закликають уряд збільшити кількість бомбосховищ

Глава Німецького союзу міст і громад на тлі війни Росії проти України закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З двох тисяч цивільних укриттів часів "холодної війни" залишилося тільки 600, які можуть вмістити близько 500 тис осіб.

У Німеччині розконсервовують бомбосховища

Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу думати не лише про переозброєння Бундесверу, а й про захист цивільного населення.

Про це повідомляє DW.

Глава об'єднання Андре Берггеггер заявив, що безпеку більше не можна вважати чимось очевидним.

Ідеться не тільки про те, щоб зробити Бундесвер обороноздатним. Загалом ідеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами. Поширити

На думку глави об'єднання, захист мирних жителів ФРН є спільним завданням федеральної, земельної та місцевої влади. За його словами, для цього знадобиться щонайменше 1 млрд євро в кожні наступні десять років, причому не йдеться про гроші зі спецфонду на переоснащення збройних сил.

Зокрема, глава Німецького союзу міст і громад закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З двох тисяч цивільних сховищ часів "холодної війни" залишилося тільки 600, які можуть вмістити близько 500 тис осіб.

Існує гостра потреба повернути в експлуатацію виведені з неї сховища.

Крім того, на його переконання, необхідно побудувати нові, сучасні укриття і встановити додаткові сирени повітряної тривоги.

У Німеччині повернуть обов'язковий призов до армії

У Німеччині запропонували повернути обов'язковий призов до армії. Міністр оборони Борис Пісторіус доручив до 1 квітня розробити модель військової служби, яка має сприяти стійкості країни.

У планах міністра повернути військову службу до осені 2025 року, коли заплановані федеральні вибори. Ініціатива покликана "зробити масштабований, адаптований до загроз внесок у національну стійкість".

Зазначається, що Пісторіус має намір ухвалити рішення про обов'язкову військову службу впродовж цього законодавчого періоду.