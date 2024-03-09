У Німеччині закликають уряд збільшити кількість бомбосховищ

Глава Німецького союзу міст і громад на тлі війни Росії проти України закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З двох тисяч цивільних укриттів часів "холодної війни" залишилося тільки 600, які можуть вмістити близько 500 тис осіб.
У Німеччині розконсервовують бомбосховища
Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу думати не лише про переозброєння Бундесверу, а й про захист цивільного населення.
Про це повідомляє DW.
Глава об'єднання Андре Берггеггер заявив, що безпеку більше не можна вважати чимось очевидним.
На думку глави об'єднання, захист мирних жителів ФРН є спільним завданням федеральної, земельної та місцевої влади. За його словами, для цього знадобиться щонайменше 1 млрд євро в кожні наступні десять років, причому не йдеться про гроші зі спецфонду на переоснащення збройних сил.
Зокрема, глава Німецького союзу міст і громад закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З двох тисяч цивільних сховищ часів "холодної війни" залишилося тільки 600, які можуть вмістити близько 500 тис осіб.
Існує гостра потреба повернути в експлуатацію виведені з неї сховища.
Крім того, на його переконання, необхідно побудувати нові, сучасні укриття і встановити додаткові сирени повітряної тривоги.
У Німеччині повернуть обов'язковий призов до армії
У Німеччині запропонували повернути обов'язковий призов до армії. Міністр оборони Борис Пісторіус доручив до 1 квітня розробити модель військової служби, яка має сприяти стійкості країни.
У планах міністра повернути військову службу до осені 2025 року, коли заплановані федеральні вибори. Ініціатива покликана "зробити масштабований, адаптований до загроз внесок у національну стійкість".
Зазначається, що Пісторіус має намір ухвалити рішення про обов'язкову військову службу впродовж цього законодавчого періоду.
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