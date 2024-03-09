В Германии призывают правительство увеличить количество бомбоубежищ

Глава Немецкого союза городов и общин на фоне войны России против Украины призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. Из двух тысяч гражданских укрытий времен "холодной войны" осталось только 600 человек, которые могут вместить около 500 тыс человек.
В Германии расконсервируют бомбоубежища
Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти думать не только о перевооружении Бундесвера, но и о защите гражданского населения.
Об этом сообщает DW.
Глава объединения Андре Берггеггер заявил, что безопасность больше нельзя считать чем-либо очевидным.
По мнению главы объединения, защита мирных жителей ФРГ является общей задачей федеральных, земельных и местных властей. По его словам, для этого понадобится минимум 1 млрд евро в каждые последующие десять лет, причем речь не идет о деньгах из спецфонда на переоснащение вооруженных сил.
В частности, глава Немецкого союза городов и общин призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. Из двух тысяч гражданских хранилищ времен холодной войны осталось только 600, которые могут вместить около 500 тыс человек.
Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию выведенные из нее хранилища.
Кроме того, по его мнению, необходимо построить новые, современные укрытия и установить дополнительные сирены воздушной тревоги.
В Германии вернут обязательный призыв в армию
В Германии было предложено вернуть обязательный призыв в армию. Министр обороны Борис Писториус поручил до 1 апреля разработать модель военной службы, способствующую устойчивости страны.
В планах министра вернуть военную службу к осени 2025 года, когда запланированы федеральные выборы. Инициатива призвана "внести масштабированный, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость".
Отмечается, что Писториус намерен принять решение об обязательной военной службе в течение этого законодательного периода.
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