У Польщі та Чехії назвали терміни підписання безпекових угод з Україною
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У Польщі та Чехії назвали терміни підписання безпекових угод з Україною

Туск
Джерело:  RMF 24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала означили часові межі підписання договорів про безпеку з Україною.

Головні тези:

  • Польща та Чехія готуються до підписання безпекових угод з Україною для забезпечення підтримки у разі війни.
  • Договори передбачають надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги впродовж 10 років з метою підтримки України.
  • Угоди також включають зобов'язання країн-партнерів стосовно підтримки курсу України на шляху до ЄС та НАТО.

Польща готується до підписання безпекової угоди з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двостороння угода про безпеку з Україною майже готова і вона на "99%" буде підписана ще до саміту у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня

Про це він повідомив на пресконференції після засідання Євроради у Брюсселі.

Наша домовленість практично завершена… На 99% можу сказати, що у Варшаві до саміту НАТО ми разом із президентом Володимиром Зеленським підпишемо цю угоду", — заявив Туск, додавши, що йому потрібно "дуже ретельно обдумати разом із міністром національної оборони, як ми можемо далі допомагати Україні".

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати.

Також польський прем’єр розповів про своє запевнення президенту України Володимиру Зеленському, що Варшава допоможе Києву.

Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека — це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України.

Чехія підпише безпекову угоду з Україною

Україна і Чехія підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні, який відбудеться 18 липня.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Twitter.

Із президентом Володимиром Зеленським учора ми домовилися, що завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня.

Гарантії безпеки для України від країн-партнерів

У 2023 році країнами "Великої сімки" було досягнуто консенсусу про надання Україні гарантій безпеки. Реалізація цього рішення здійснюється шляхом укладення окремих двосторонніх безпекових угод між Україною та кожною з країн-партнерів.

Термін дії таких угод становить 10 років.

Положення, що містяться в угодах, багато в чому схожі. Вони передбачають підтримку України в період військових дій, а також зобов'язання з надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Крім цього, країни-гаранти висловлюють свою підтримку курсу України на інтеграцію до Європейського союзу і НАТО.

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