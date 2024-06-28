У Польщі та Чехії назвали терміни підписання безпекових угод з Україною

Польща готується до підписання безпекової угоди з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двостороння угода про безпеку з Україною майже готова і вона на "99%" буде підписана ще до саміту у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня

Про це він повідомив на пресконференції після засідання Євроради у Брюсселі.

Наша домовленість практично завершена… На 99% можу сказати, що у Варшаві до саміту НАТО ми разом із президентом Володимиром Зеленським підпишемо цю угоду", — заявив Туск, додавши, що йому потрібно "дуже ретельно обдумати разом із міністром національної оборони, як ми можемо далі допомагати Україні". Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати.

Також польський прем’єр розповів про своє запевнення президенту України Володимиру Зеленському, що Варшава допоможе Києву.

Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека — це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України. Поширити

Чехія підпише безпекову угоду з Україною

Україна і Чехія підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні, який відбудеться 18 липня.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Twitter.

S prezidentem @ZelenskyyUa jsme se včera shodli, že jednaní o textu česko-ukrajinské bezpečnostní dohody dokončíme před summitem NATO ve Washingtonu.



Podepíšeme ji poté na summitu Evropského politického společenství 18. 7. v Londýně. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 28, 2024

Із президентом Володимиром Зеленським учора ми домовилися, що завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня.

Гарантії безпеки для України від країн-партнерів

У 2023 році країнами "Великої сімки" було досягнуто консенсусу про надання Україні гарантій безпеки. Реалізація цього рішення здійснюється шляхом укладення окремих двосторонніх безпекових угод між Україною та кожною з країн-партнерів.

Термін дії таких угод становить 10 років.

Положення, що містяться в угодах, багато в чому схожі. Вони передбачають підтримку України в період військових дій, а також зобов'язання з надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Крім цього, країни-гаранти висловлюють свою підтримку курсу України на інтеграцію до Європейського союзу і НАТО.