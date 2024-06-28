У Польщі та Чехії назвали терміни підписання безпекових угод з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала означили часові межі підписання договорів про безпеку з Україною.
Головні тези:
- Польща та Чехія готуються до підписання безпекових угод з Україною для забезпечення підтримки у разі війни.
- Договори передбачають надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги впродовж 10 років з метою підтримки України.
- Угоди також включають зобов'язання країн-партнерів стосовно підтримки курсу України на шляху до ЄС та НАТО.
Польща готується до підписання безпекової угоди з Україною
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двостороння угода про безпеку з Україною майже готова і вона на "99%" буде підписана ще до саміту у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня
Про це він повідомив на пресконференції після засідання Євроради у Брюсселі.
Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати.
Також польський прем’єр розповів про своє запевнення президенту України Володимиру Зеленському, що Варшава допоможе Києву.
Чехія підпише безпекову угоду з Україною
Україна і Чехія підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні, який відбудеться 18 липня.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Twitter.
S prezidentem @ZelenskyyUa jsme se včera shodli, že jednaní o textu česko-ukrajinské bezpečnostní dohody dokončíme před summitem NATO ve Washingtonu.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 28, 2024
Podepíšeme ji poté na summitu Evropského politického společenství 18. 7. v Londýně.
Із президентом Володимиром Зеленським учора ми домовилися, що завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня.
Гарантії безпеки для України від країн-партнерів
У 2023 році країнами "Великої сімки" було досягнуто консенсусу про надання Україні гарантій безпеки. Реалізація цього рішення здійснюється шляхом укладення окремих двосторонніх безпекових угод між Україною та кожною з країн-партнерів.
Термін дії таких угод становить 10 років.
Положення, що містяться в угодах, багато в чому схожі. Вони передбачають підтримку України в період військових дій, а також зобов'язання з надання військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Крім цього, країни-гаранти висловлюють свою підтримку курсу України на інтеграцію до Європейського союзу і НАТО.
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