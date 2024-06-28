В Польше и Чехии назвали сроки подписания договоров о безопасности с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Чехии Петер Фиала определили временные рамки подписания договоров о безопасности с Украиной.
Главные тезисы
- Договоры о безопасности с Украиной будут подписаны Польшей и Чехией на срок 10 лет, предусматривая военную, гуманитарную и финансовую поддержку.
- Соглашения также включают обязательства по поддержке Украины в интеграции в ЕС и НАТО со стороны стран-партнеров.
- Польша планирует подписать соглашение до саммита в Вашингтоне, Чехия — на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне.
Польша готовится к подписанию соглашения о безопасности с Украиной
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что двустороннее соглашение о безопасности с Украиной почти готово и оно на "99%" будет подписано еще до саммита в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Евросовета в Брюсселе.
Но ни в коем случае мы не хотим и не можем ослабить обороноспособность Польши. Здесь есть некоторые детали, которые нужно проработать.
Также польский премьер рассказал о своем заверении президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Варшава поможет Киеву.
Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной
Украина и Чехия подпишут соглашение о гарантиях безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, который состоится 18 июля.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.
S prezidentem @ZelenskyyUa jsme se včera shodli, že jednaní o textu česko-ukrajinské bezpečnostní dohody dokončíme před summitem NATO ve Washingtonu.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 28, 2024
Podepíšeme ji poté na summitu Evropského politického společenství 18. 7. v Londýně.
С президентом Владимиром Зеленским вчера мы договорились, что завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности саммита НАТО в Вашингтоне. Затем мы подпишем ее на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля.
Гарантии безопасности для Украины от стран-партнеров
В 2023 году странами "Большой семерки" был достигнут консенсус о предоставлении Украине гарантий безопасности. Реализация этого решения осуществляется путем заключения отдельных двусторонних договоров безопасности между Украиной и каждой из стран-партнеров.
Срок действия таких сделок составляет 10 лет.
Положения, содержащиеся в сделках, во многом схожи. Они предусматривают поддержку Украины в период военных действий, а также обязательства по оказанию военной, гуманитарной и финансовой помощи. Кроме того, страны-гаранты выражают свою поддержку курсу Украины на интеграцию в Европейский союз и НАТО.
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