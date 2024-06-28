В Польше и Чехии назвали сроки подписания договоров о безопасности с Украиной

Польша готовится к подписанию соглашения о безопасности с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что двустороннее соглашение о безопасности с Украиной почти готово и оно на "99%" будет подписано еще до саммита в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после заседания Евросовета в Брюсселе.

Наша договоренность практически завершена... На 99% могу сказать, что в Варшаве до саммита НАТО мы вместе с президентом Владимиром Зеленским подпишем это соглашение", — заявил Туск, добавив, что ему нужно "очень тщательно обдумать вместе с министром национальной обороны, как мы можем дальше помогать Украине". Дональд Туск Премьер-министр Польши

Но ни в коем случае мы не хотим и не можем ослабить обороноспособность Польши. Здесь есть некоторые детали, которые нужно проработать.

Также польский премьер рассказал о своем заверении президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Варшава поможет Киеву.

Я сказал очень четко: мы поможем, потому что ваша безопасность — это наша безопасность, но мы не будем делать ничего, что ослабит нашу непосредственную безопасность, то есть наши возможности. Речь идет о бойцах, о вооружении, которое иногда столь же необходимо для Польши, как и для Украины. Поделиться

Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной

Украина и Чехия подпишут соглашение о гарантиях безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, который состоится 18 июля.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

S prezidentem @ZelenskyyUa jsme se včera shodli, že jednaní o textu česko-ukrajinské bezpečnostní dohody dokončíme před summitem NATO ve Washingtonu.



Podepíšeme ji poté na summitu Evropského politického společenství 18. 7. v Londýně. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 28, 2024

С президентом Владимиром Зеленским вчера мы договорились, что завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности саммита НАТО в Вашингтоне. Затем мы подпишем ее на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля.

Гарантии безопасности для Украины от стран-партнеров

В 2023 году странами "Большой семерки" был достигнут консенсус о предоставлении Украине гарантий безопасности. Реализация этого решения осуществляется путем заключения отдельных двусторонних договоров безопасности между Украиной и каждой из стран-партнеров.

Срок действия таких сделок составляет 10 лет.

Положения, содержащиеся в сделках, во многом схожи. Они предусматривают поддержку Украины в период военных действий, а также обязательства по оказанию военной, гуманитарной и финансовой помощи. Кроме того, страны-гаранты выражают свою поддержку курсу Украины на интеграцию в Европейский союз и НАТО.