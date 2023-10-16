У Польщі вже опрацювали 30% виборчих бюлетенів — хто у лідерах

Польська виборча комісія опрацювала 30% виборчих бюлетенів. Вони показали, що лідером є правляча партія “Право і Справедливість”, яка набрала 39,99% голосів.

Попередні результати виборів у Польщі

Національна виборча комісія оприлюднила попередні результати виборів. Дані надійшли з 9490 із 31497 виборчих дільниць.

На виборах до Сейму «Право і справедливість» набрала 1 986 731 голос, що дає їй 39,99% підтримки.

Громадянська коаліція – 26,44%, Третій шлях – 14,13%, Ліві – 8,04%, Конфедерація – 7,38%.

Явка на виборах виявилася рекордною - вона склала 72,9%.

Провладна партія може не сформувати більшість у парламенті

Очікується, що «Право і справедливість» отримали 200 місць у парламенті, «Громадянська коаліція» — 163 місця, «Третій шлях» — 55 місць, «Ліві» — 30 місць, Конфедерація — 12 місць.

Формально на виборах перемагає «Право і справедливість», проте саме її опоненти можуть створити більшість у парламенті.

«Громадянська коаліція», «Третій шлях» та «Нові ліві» під час виборчої кампанії позиціонували себе як союзники для формування коаліції. Це зможе змінити владу ПіС у Польщі.