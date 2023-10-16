В Польше уже обработали 30% избирательных бюллетеней — кто в лидерах

Польская избирательная комиссия обработала 30% избирательных бюллетеней. Они показали, что лидером является правящая партия "Право и Справедливость", набравшая 39,99% голосов.

Предварительные результаты выборов в Польше

Национальная избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты выборов. Данные поступили из 9490 из 31497 избирательных участков.

На выборах в Сейм «Право и справедливость» набрала 1986731 голос, что дает ей 39,99% поддержки.

Гражданская коалиция – 26,44%, Третий путь – 14,13%, Левые – 8,04%, Конфедерация – 7,38%.

Явка на выборах оказалась рекордной – она составила 72,9%.

Провластная партия может не сформировать большинство в парламенте

Ожидается, что "Право и справедливость" получили 200 мест в парламенте, "Гражданская коалиция" - 163 места, "Третий путь" - 55 мест, "Левые" - 30 мест, Конфедерация - 12 мест.

Формально на выборах побеждает Право и справедливость, однако именно ее оппоненты могут создать большинство в парламенте.

"Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые левые" во время избирательной кампании позиционировали себя как союзники для формирования коалиции. Это сможет изменить власть ПиС в Польше.