У Повітряних силах пояснили, чи готує РФ більш потужні атаки на Україну

Багато українців звернули увагу на те, що поки армія РФ не поспішає відновлювати масовані атаки по території нашої країни. Як відомо, у 2022 році вони почалися ще 10 жовтня.

У РФ бракує ракет, щоб повторювати торішні сценарії

Попри те, що до початку зими залишилися лічені тижні, українці досі насолоджуються відносно теплою осінню.

Цілком можливо, саме така нетипова для цього сезону погода рятує нас від нових масованих обстрілів з боку російських окупантів.

Чимало експертів та аналітиків неодноразово озвучували припущення, що ворог дійсно хоче дочекатися холодів та морозів, щоб активно почати гатити по українських енергооб'єктах.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вже виступив з коментарем з цього приводу.

Він звернув увагу на те, що у 2022 році армія РФ витратили дуже багато ракет.

Що важливо розуміти, самих крилатих у них пішло понад тисячу за пів року, з вересня 2022 по березень 2023.

Однак, як вдалося дізнатися українській розвідці, станом на сьогодні у Росії є близько 800 ракет, тобто значно менше, ніж минулоріч. Йдеться і про крилаті, і про балістичні.

Мова про високоточну, далекобійну зброю, без урахування С-300, "Оніксів", Х-31, Х-59 тощо, – говорить Юрій Ігнат. Поширити

Так, можна дійти висновку, що країна-агресорка не має так багато ресурсів, щоб значно посилити свої атаки.

Україна буде реагувати на ракетні атаки армії РФ по енергооб'єктах

Очільник Міненерго Герман Галущенко звернув увагу на те, що у відповідь на масовані ракетні атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні взимку, бійці ЗСУ можуть завдати ударів по нафтогазовій інфраструктурі на території Росії.

Це було б справедливо. Відповідаючи на атаку Росії, ми відповімо тим же підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру, - підкреслив глава Міненерго. Поширити

За словами Галущенка, він вважає перебільшеним страх того, що напад на здатність Росії видобувати або транспортувати нафту і газ призведе до стрімкого росту цін.