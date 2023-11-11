В Воздушных силах объяснили, готовит ли РФ более мощные атаки на Украину

Многие украинцы обратили внимание на то, что пока армия РФ не спешит возобновлять массированные атаки по территории нашей страны. Как известно, в 2022 году они начались уже 10 октября.

В РФ не хватает ракет, чтобы повторять прошлогодние сценарии

Несмотря на то, что до начала зимы остались считанные недели, украинцы по-прежнему наслаждаются относительно теплой осенью.

Вполне возможно, именно такая нетипичная для этого сезона погода спасает нас от новых массированных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Многие эксперты и аналитики неоднократно озвучивали предположение, что враг действительно хочет дождаться холодов и морозов, чтобы активно начать бить по украинским энергообъектам.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уже выступил с комментарием по этому поводу.

Он обратил внимание на то, что в 2022 году армия РФ потратила очень много ракет.

Что важно понимать, самых крылатых у них ушло более тысячи за полгода, с сентября 2022 года по март 2023 года.

Однако, как удалось узнать украинской разведке, по состоянию на сегодняшний день у России есть около 800 ракет, то есть значительно меньше, чем в прошлом. Речь идет и о крылатых, и о баллистических.

Речь о высокоточном, дальнобойном оружии, без учета С-300, "Ониксов", Х-31, Х-59 и т.д., – говорит Юрий Игнат. Поделиться

Да, можно сделать вывод, что страна-агрессорка не имеет так много ресурсов, чтобы значительно усилить свои атаки.

Украина будет реагировать на ракетные атаки армии РФ по энергообъектам

Глава Минэнерго Герман Галущенко обратил внимание на то, что в ответ на массированные ракетные атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине зимой, бойцы ВСУ могут нанести удары по нефтегазовой инфраструктуре на территории России.

Это было бы справедливо. Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру, – подчеркнул глава Минэнерго. Поделиться

По словам Галущенко, он считает преувеличенным страх того, что нападение на способность России добывать или транспортировать нефть и газ приведет к стремительному росту цен.