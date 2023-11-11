В Воздушных силах объяснили, готовит ли РФ более мощные атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

В Воздушных силах объяснили, готовит ли РФ более мощные атаки на Украину

ракеты РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Многие украинцы обратили внимание на то, что пока армия РФ не спешит возобновлять массированные атаки по территории нашей страны. Как известно, в 2022 году они начались уже 10 октября.

В РФ не хватает ракет, чтобы повторять прошлогодние сценарии

Несмотря на то, что до начала зимы остались считанные недели, украинцы по-прежнему наслаждаются относительно теплой осенью.

Вполне возможно, именно такая нетипичная для этого сезона погода спасает нас от новых массированных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Многие эксперты и аналитики неоднократно озвучивали предположение, что враг действительно хочет дождаться холодов и морозов, чтобы активно начать бить по украинским энергообъектам.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уже выступил с комментарием по этому поводу.

Он обратил внимание на то, что в 2022 году армия РФ потратила очень много ракет.

Что важно понимать, самых крылатых у них ушло более тысячи за полгода, с сентября 2022 года по март 2023 года.

Однако, как удалось узнать украинской разведке, по состоянию на сегодняшний день у России есть около 800 ракет, то есть значительно меньше, чем в прошлом. Речь идет и о крылатых, и о баллистических.

Речь о высокоточном, дальнобойном оружии, без учета С-300, "Ониксов", Х-31, Х-59 и т.д., – говорит Юрий Игнат.

Да, можно сделать вывод, что страна-агрессорка не имеет так много ресурсов, чтобы значительно усилить свои атаки.

Украина будет реагировать на ракетные атаки армии РФ по энергообъектам

Глава Минэнерго Герман Галущенко обратил внимание на то, что в ответ на массированные ракетные атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине зимой, бойцы ВСУ могут нанести удары по нефтегазовой инфраструктуре на территории России.

Это было бы справедливо. Отвечая на атаку России, мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру, – подчеркнул глава Минэнерго.

По словам Галущенко, он считает преувеличенным страх того, что нападение на способность России добывать или транспортировать нефть и газ приведет к стремительному росту цен.

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