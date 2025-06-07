У російському Кстово потужно палав завод — відео

Вдень 7 червня у Кстово Російської Федерації почалася масштабна пожежа у промзоні. За одними даними, горить бітумний завод, за іншими - НПЗ Лукойла.
Головні тези:
- У місті Кстово в Російській Федерації сталася потужна пожежа на промзоні.
- Існують протилежні думки щодо об'єкта горіння: одні джерела вказують на бітумний завод, інші — на НПЗ Лукойла.
- Пожежа може бути пов'язана як з технічними нещасними випадками, так і з можливими атаками дронів.
Пожежа у Кстово: що відомо
Російські пабліки повідомляли про потужну пожежу на старому бітумному заводі у Кстово. Підприємство розташоване поряд з “Лукойлом”.
Деякі дописувачі вважають, що пожежа була викликана атакою дронів. Адже раніше неодноразово у цьому районі були влучання БпЛА.
Інші зазначають, що горіла якась установка поряд із заводом або місткість з бітумом та пальним.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко звертає увагу на те, що росіяни також повідомляють про можливу пожежу на Кстовському НПЗ "Лукойла".
Потужність переробки - понад 17 млн тонн нафти на рік. Географія постачання охоплює центральну та західну частину РФ, включно з військовими округами. Через Кстовський НПЗ іде заправка не лише внутрішніх військових колон, а й постачання нафтопродуктів на тимчасово окуповані території України. Тобто цей завод - частина глибоко інтегрованої воєнно-промислової системи ворога.
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