У російському Кстово потужно палав завод — відео
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У російському Кстово потужно палав завод — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Вдень 7 червня у Кстово Російської Федерації почалася масштабна пожежа у промзоні. За одними даними, горить бітумний завод, за іншими - НПЗ Лукойла.

Головні тези:

  • У місті Кстово в Російській Федерації сталася потужна пожежа на промзоні.
  • Існують протилежні думки щодо об'єкта горіння: одні джерела вказують на бітумний завод, інші — на НПЗ Лукойла.
  • Пожежа може бути пов'язана як з технічними нещасними випадками, так і з можливими атаками дронів.

Пожежа у Кстово: що відомо

Російські пабліки повідомляли про потужну пожежу на старому бітумному заводі у Кстово. Підприємство розташоване поряд з “Лукойлом”.

Деякі дописувачі вважають, що пожежа була викликана атакою дронів. Адже раніше неодноразово у цьому районі були влучання БпЛА.

Інші зазначають, що горіла якась установка поряд із заводом або місткість з бітумом та пальним.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко звертає увагу на те, що росіяни також повідомляють про можливу пожежу на Кстовському НПЗ "Лукойла".

НПЗ "Лукойл" - один із ключових активів російського паливного сектору, який напряму працює на війну. Саме звідси ідуть потоки нафтопродуктів, які забезпечують російську армію пальним для авіації, бронетехніки та тилової логістики.

Потужність переробки - понад 17 млн тонн нафти на рік. Географія постачання охоплює центральну та західну частину РФ, включно з військовими округами. Через Кстовський НПЗ іде заправка не лише внутрішніх військових колон, а й постачання нафтопродуктів на тимчасово окуповані території України. Тобто цей завод - частина глибоко інтегрованої воєнно-промислової системи ворога.

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