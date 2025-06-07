У російському Кстово потужно палав завод — відео

Вдень 7 червня у Кстово Російської Федерації почалася масштабна пожежа у промзоні. За одними даними, горить бітумний завод, за іншими - НПЗ Лукойла.

Пожежа у Кстово: що відомо

Російські пабліки повідомляли про потужну пожежу на старому бітумному заводі у Кстово. Підприємство розташоване поряд з “Лукойлом”.

Деякі дописувачі вважають, що пожежа була викликана атакою дронів. Адже раніше неодноразово у цьому районі були влучання БпЛА.

Інші зазначають, що горіла якась установка поряд із заводом або місткість з бітумом та пальним.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко звертає увагу на те, що росіяни також повідомляють про можливу пожежу на Кстовському НПЗ "Лукойла".

НПЗ "Лукойл" - один із ключових активів російського паливного сектору, який напряму працює на війну. Саме звідси ідуть потоки нафтопродуктів, які забезпечують російську армію пальним для авіації, бронетехніки та тилової логістики. Поширити

Потужність переробки - понад 17 млн тонн нафти на рік. Географія постачання охоплює центральну та західну частину РФ, включно з військовими округами. Через Кстовський НПЗ іде заправка не лише внутрішніх військових колон, а й постачання нафтопродуктів на тимчасово окуповані території України. Тобто цей завод - частина глибоко інтегрованої воєнно-промислової системи ворога.