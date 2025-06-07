В российском Кстово мощно пылал завод — видео

Днем 7 июня в Кстово Российской Федерации начался масштабный пожар в промзоне. По одним данным, горит битумный завод, по другим - НПЗ ЛУКОЙЛа.
Главные тезисы
- Пожар может быть следствием технических проблем или атак дронов.
- НПЗ ЛУКОЙЛа является ключевым активом российского топливного сектора и имеет важное геополитическое значение в рамках военно-промышленной системы.
- Завод обеспечивает российскую армию горючим для авиации, бронетехники и тыловой логистики, а также осуществляет поставки нефтепродуктов на временно оккупированные территории.
Пожар в Кстово: что известно
Российские паблики сообщали о мощном пожаре на старом битумном заводе в Кстово. Предприятие расположено рядом с "Лукойлом".
Некоторые корреспонденты считают, что пожар был вызван атакой дронов. Раньше ведь неоднократно в этом районе были попадания БпЛА.
Другие отмечают, что горела какая-нибудь установка рядом с заводом или емкость с битумом и горючим.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко обращает внимание, что россияне также сообщают о возможном пожаре на Кстовском НПЗ "Лукойла".
Мощность переработки — более 17 млн тонн нефти в год. География снабжения охватывает центральную и западную часть РФ, включая военные округа. Через Кстовский НПЗ идет заправка не только внутренних военных колонн, но и поставки нефтепродуктов на временно оккупированные территории Украины. То есть этот завод — часть глубоко интегрированной военно-промышленной системы врага.
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