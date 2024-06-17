У Росії лицемірно відреагували на заяву НАТО щодо ядерної зброї

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова Єнса Столтенберга щодо ядерної зброї.
Головні тези:
- Кремль відреагував на заяву НАТО щодо ядерної зброї як на ескалацію напруженості.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив необхідність показати ядерний арсенал блоку для стримування ворогів.
- НАТО розглядає розгортання більшої кількості ядерної зброї та закликає до закріплення ядерного альянсу в умовах існуючої загрози від Росії, Китаю та Північної Кореї.
У Кремлі заяви НАТО цинічно назвали «ескалацією напруженості»
Слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про переговори в Альянсі щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї, зняття її зі зберігання і приведення в стан готовності перед обличчям загрози з боку Росії і Китаю, є «ескалацією напруженості». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Пізніше Столтенберг заявив, що Росія намагається створити плутанину і що його коментарі стосувалися модернізації ядерного стримування НАТО, зокрема заміни літаків F-16 на F-35 і модернізації озброєнь, розміщених в Європі, про що, за його словами, було відомо давно.
НАТО обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї
Як заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.
Він розповів, що між членами альянсу були консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, закликаючи до використання прозорості як засобу стримування.
Він різко попередив про загрозу з боку Китаю і підкреслив, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО.
Столтенберг зауважив, що метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, треба залишатися ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є небезпечним.
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