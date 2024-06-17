У Росії лицемірно відреагували на заяву НАТО щодо ядерної зброї

У Кремлі заяви НАТО цинічно назвали «ескалацією напруженості»

Слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про переговори в Альянсі щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї, зняття її зі зберігання і приведення в стан готовності перед обличчям загрози з боку Росії і Китаю, є «ескалацією напруженості». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Це не що інше, як чергова ескалація напруженості, — заявив Пєсков. Поширити

Пізніше Столтенберг заявив, що Росія намагається створити плутанину і що його коментарі стосувалися модернізації ядерного стримування НАТО, зокрема заміни літаків F-16 на F-35 і модернізації озброєнь, розміщених в Європі, про що, за його словами, було відомо давно.

Росія намагається завжди створювати ситуацію, в якій вона може звинуватити НАТО, — сказав Столтенберг. Поширити

НАТО обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї

Як заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.

Він розповів, що між членами альянсу були консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, закликаючи до використання прозорості як засобу стримування.

Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо. Єнс Столтенберг Генеральний секретар НАТО

Він різко попередив про загрозу з боку Китаю і підкреслив, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО.

Столтенберг зауважив, що метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, треба залишатися ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є небезпечним.