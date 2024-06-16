В России лицемерно отреагировали на заявление НАТО о ядерном оружии
Категория
Мир
Дата публикации

В России лицемерно отреагировали на заявление НАТО о ядерном оружии

Россия
Источник:  Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Йенса Столтенберга по поводу ядерного оружия.

Главные тезисы

  • Кремль отреагировал на заявление НАТО о ядерном оружии как на эскалацию напряженности.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил необходимость указать ядерный арсенал блока для сдерживания врагов.
  • НАТО рассматривает развертывание большего количества ядерного оружия и призывает к закреплению ядерного альянса в условиях существующей угрозы России, Китаю и Северной Корее.

В Кремле заявления НАТО цинично назвали "эскалацией напряженности"

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о переговорах в Альянсе по развертыванию большего количества ядерного оружия, снятию его с хранения и приведению в состояние готовности перед лицом угрозы со стороны России и Китая, являются «эскалацией напряженности». Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Это не что иное, как очередная эскалация напряженности, — заявил Песков.

Позже Столтенберг заявил, что Россия пытается создать неразбериху и что его комментарии касались модернизации ядерного сдерживания НАТО, в том числе замены самолетов F-16 на F-35 и модернизации вооружений, размещенных в Европе, о чем, по его словам, было известно давно.

Россия пытается всегда создавать ситуацию, в которой она может обвинить НАТО, сказал Столтенберг.

НАТО обсуждает развертывание большего количества ядерного оружия

Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, блок должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы прислать прямое сообщение своим врагам.

Он рассказал, что между членами альянса были консультации по изъятию ракет из хранилищ и переводу их в режим ожидания, призывая к использованию прозрачности как средства сдерживания.

Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО

Он резко предупредил об угрозе Китая и подчеркнул, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО.

Столтенберг отметил, что целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, нужно оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет, опасен.

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