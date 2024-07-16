За словами військового аналітика, льотчика інструктора, полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, на кремлівської диктатора Володимира Путіна вже полюють всередині самої Росії.
Головні тези:
- В Росії уже відбуваються спроби полювання на Володимира Путіна за словами експерта Романа Світана.
- У країні-агресорі велика кількість служб та сил протидії, які можуть запустити безпілотник для атаки на резиденцію Путіна.
- Охорона Путіна ретельно моніториться, кожен його крок контролюється спецслужбами. Його кортеж супроводжується зброєю та професійними стрільцями.
- Полювання на Путіна в середині Росії може мати серйозні наслідки для політичної стабільності країни та відносин з міжнародними партнерами.
- Наразі відсутні прямі докази спроб замахів на Путіна, але наявність спроб полювання вимагає посилення заходів безпеки навколо російського лідера.
Що вказує на полювання на Путіна у Росії
Зокрема, Світан прокоментував встановлення ще однієї ЗРК "Панцир-С1" поряд із резиденцією кремлівського диктатора на Валдаї.
За його словами, у Росії без проблем можна придбати FPV-дрон перетворити його на безпілотник-камікадзе для спроби атаки по резиденції Путіна.
Також експерт додав, що "Панцир-С1" добре спрацьовує проти дронів.
Що відомо про спроби замахів на Путіна
За словами експрацівника СБУ Івана Ступака в ефірі "Київ24", кремлівського диктатора Володимира Путіна дуже ретельно охороняють.
Він зазначив, що всі охоронці Путіна мають при собі зброю.
Кортеж Путіна супроводжує окремий мікроавтобус з достатньо великою кількістю професійних стрільців, є також група тактичної підтримки.
Він зауважив, що резиденції Путіна охороняються посилено весь час, не залежно від того, чи є там диктатор. Охорона навіть не знає, коли глава Кремля залишає резиденцію і коли повертається.
Щодо того, чи були все ж спроби замахів на очільника РФ, зазначив, що "зовнішніх підтверджених фактів того, що на Путіна колись готувались замахи, і вони були на серйозному рівні попереджені", немає.
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