За словами військового аналітика, льотчика інструктора, полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, на кремлівської диктатора Володимира Путіна вже полюють всередині самої Росії.

Що вказує на полювання на Путіна у Росії

Зокрема, Світан прокоментував встановлення ще однієї ЗРК "Панцир-С1" поряд із резиденцією кремлівського диктатора на Валдаї.

Безпілотникам, що запущені з України, можливо, недоцільно туди летіти. Водночас на Путіна полює багато служб, зокрема всередині Росії дуже багато сил протидії, які можуть запустити безпілотник із території країни-агресора, - підкреслив Світан. Поширити

За його словами, у Росії без проблем можна придбати FPV-дрон перетворити його на безпілотник-камікадзе для спроби атаки по резиденції Путіна.

Володимир Путін

Також експерт додав, що "Панцир-С1" добре спрацьовує проти дронів.

Що відомо про спроби замахів на Путіна

За словами експрацівника СБУ Івана Ступака в ефірі "Київ24", кремлівського диктатора Володимира Путіна дуже ретельно охороняють.

Охороняється Путін дуже ретельно. Всі його резиденції охороняються. І його охорона постійно моніториться на спосіб життя. Мова йде не про Федеральну службу охорони, а є Служба безпеки президента, яка знаходиться безпосередньо поруч з ним. І цих людей перевіряють, щоб у них не з’явились випадково якісь великі борги. Наприклад, в онлайн-казино програвся, і він є таким чином потенційно вразливий для вербування, - підкреслив Ступак. Поширити

Він зазначив, що всі охоронці Путіна мають при собі зброю.

Кортеж Путіна супроводжує окремий мікроавтобус з достатньо великою кількістю професійних стрільців, є також група тактичної підтримки.

Тобто у випадку нападу на кортеж, ця група може вести стрілецький вогонь, маючи багато набоїв, певний час доки не підійде допомога. Там дуже серйозні фахівці сидять. Тому виклики дуже серйозні. Також присутня велика кількість охорони і на нарадах Путіна з його найближчим оточенням. Він сидить за столом зі своїм найближчим оточенням, яких знає 20+ років. На столі немає нічого - ні пляшки, ні стаканів, ні жодних важких предметів. І за спинами стоять люди - це співробітники Федеральної служби охорони, Служби безпеки президента, які готові в будь-яку секунду втрутитися і застрелити, хто з цих генералів в якийсь момент "підстрибне" і спробує створити загрозу для Путіна. Путін тримається від усіх на відстані. Охорона дійсно дуже серйозна, - пояснює колишній посадовець СБУ. Поширити

Він зауважив, що резиденції Путіна охороняються посилено весь час, не залежно від того, чи є там диктатор. Охорона навіть не знає, коли глава Кремля залишає резиденцію і коли повертається.

Щодо того, чи були все ж спроби замахів на очільника РФ, зазначив, що "зовнішніх підтверджених фактів того, що на Путіна колись готувались замахи, і вони були на серйозному рівні попереджені", немає.