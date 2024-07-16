По словам военного аналитика, летчика инструктора, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, на кремлевского диктатора Владимира Путина уже охотятся внутри самой России.
Главные тезисы
- Аналитик Роман Свитан сообщает о попытках охоты на Владимира Путина внутри России.
- Охрана Путина тщательно мониторится, каждый шаг контролируется спецслужбами, что указывает на серьезность угрозы.
- Беспилотники и другие средства могут быть задействованы в попытках атаки на резиденцию Путина, вызывая опасения для политической стабильности страны.
- Экс-работник СБУ подчеркивает серьезность охраны вокруг Путина и отсутствие прямых доказательств прошлых покушений на него.
- Охрана резиденций Путина осуществляется постоянно, несмотря на отсутствие подтвержденных попыток атак в прошлом.
Что указывает на охоту на Путина в России
В частности, Свитан прокомментировал установку еще одной ЗРК "Панцирь-С1" рядом с резиденцией кремлевского диктатора на Валдае.
По его словам, у России без проблем можно приобрести FPV-дрон превратить его в беспилотник-камикадзе для попытки атаки по резиденции Путина.
Также эксперт добавил, что "Панцирь-С1" хорошо срабатывает против дронов.
Что известно о попытках покушений на Путина
По словам эксработника СБУ Ивана Ступака в эфире "Киев24", кремлевского диктатора Владимира Путина очень тщательно охраняют.
Он отметил, что у всех охранников Путина есть при себе оружие.
Кортеж Путина сопровождает отдельный микроавтобус с достаточно большим количеством профессиональных стрелков, а также группа тактической поддержки.
Он отметил, что резиденции Путина охраняются усиленно все время, не зависимо от того, есть ли там диктатор. Охрана даже не знает, когда глава Кремля покидает резиденцию и возвращается.
По поводу того, были ли все же попытки покушений на главу РФ, отметил, что "внешних подтвержденных фактов того, что на Путина когда-то готовились покушения, и они были на серьезном уровне предупреждены", нет.
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