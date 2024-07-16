По словам военного аналитика, летчика инструктора, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, на кремлевского диктатора Владимира Путина уже охотятся внутри самой России.

Что указывает на охоту на Путина в России

В частности, Свитан прокомментировал установку еще одной ЗРК "Панцирь-С1" рядом с резиденцией кремлевского диктатора на Валдае.

Беспилотникам, запущенным из Украины, возможно, нецелесообразно туда лететь. В то же время на Путина охотятся многие службы, в том числе внутри России очень много сил противодействия, которые могут запустить беспилотник с территории страны-агрессора, - подчеркнул Свитан. Поделиться

По его словам, у России без проблем можно приобрести FPV-дрон превратить его в беспилотник-камикадзе для попытки атаки по резиденции Путина.

Владимир Путин

Также эксперт добавил, что "Панцирь-С1" хорошо срабатывает против дронов.

Что известно о попытках покушений на Путина

По словам эксработника СБУ Ивана Ступака в эфире "Киев24", кремлевского диктатора Владимира Путина очень тщательно охраняют.

Охраняется Путин очень тщательно. Все его резиденции охраняются. И его охрана постоянно мониторится по образу жизни. Речь идет не о Федеральной службе охраны, а есть Служба безопасности президента, которая находится непосредственно рядом с ним. И этих людей проверяют, чтобы у них не появились случайно какие-нибудь большие долги. Например, в онлайн-казино проигрался, и он таким образом потенциально уязвим для вербовки, - подчеркнул Ступак. Поделиться

Он отметил, что у всех охранников Путина есть при себе оружие.

Кортеж Путина сопровождает отдельный микроавтобус с достаточно большим количеством профессиональных стрелков, а также группа тактической поддержки.

То есть в случае нападения на кортеж, эта группа может вести стрелковый огонь, имея много патронов, некоторое время пока не подойдет помощь. Там очень серьезные специалисты сидят. Потому вызовы очень серьезные. Также присутствует большое количество охраны и на совещаниях Путина с его ближайшим окружением. Он сидит за столом со своим ближайшим окружением, которых знает 20 лет. На столе нет ничего – ни бутылки, ни стаканов, ни никаких тяжелых предметов. И за спинами стоят люди – это сотрудники Федеральной службы охраны, Службы безопасности президента, которые готовы в любую секунду вмешаться и застрелить, кто из этих генералов в какой-то момент подпрыгнет и попытается создать угрозу для Путина. Путин держится от всех на расстоянии. Охрана действительно очень серьезная, - объясняет бывший чиновник СБУ. Поделиться

Он отметил, что резиденции Путина охраняются усиленно все время, не зависимо от того, есть ли там диктатор. Охрана даже не знает, когда глава Кремля покидает резиденцию и возвращается.

По поводу того, были ли все же попытки покушений на главу РФ, отметил, что "внешних подтвержденных фактов того, что на Путина когда-то готовились покушения, и они были на серьезном уровне предупреждены", нет.