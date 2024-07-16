В России уже охотятся на Путина — Свитан
Категория
Политика
Дата публикации

В России уже охотятся на Путина — Свитан

Владимир Путин
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Источник:  24 канал

По словам военного аналитика, летчика инструктора, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, на кремлевского диктатора Владимира Путина уже охотятся внутри самой России.

Главные тезисы

  • Аналитик Роман Свитан сообщает о попытках охоты на Владимира Путина внутри России.
  • Охрана Путина тщательно мониторится, каждый шаг контролируется спецслужбами, что указывает на серьезность угрозы.
  • Беспилотники и другие средства могут быть задействованы в попытках атаки на резиденцию Путина, вызывая опасения для политической стабильности страны.
  • Экс-работник СБУ подчеркивает серьезность охраны вокруг Путина и отсутствие прямых доказательств прошлых покушений на него.
  • Охрана резиденций Путина осуществляется постоянно, несмотря на отсутствие подтвержденных попыток атак в прошлом.

Что указывает на охоту на Путина в России

В частности, Свитан прокомментировал установку еще одной ЗРК "Панцирь-С1" рядом с резиденцией кремлевского диктатора на Валдае.

Беспилотникам, запущенным из Украины, возможно, нецелесообразно туда лететь. В то же время на Путина охотятся многие службы, в том числе внутри России очень много сил противодействия, которые могут запустить беспилотник с территории страны-агрессора, - подчеркнул Свитан.

По его словам, у России без проблем можно приобрести FPV-дрон превратить его в беспилотник-камикадзе для попытки атаки по резиденции Путина.

На Путина активно охотятся внутри России
Владимир Путин

Также эксперт добавил, что "Панцирь-С1" хорошо срабатывает против дронов.

Что известно о попытках покушений на Путина

По словам эксработника СБУ Ивана Ступака в эфире "Киев24", кремлевского диктатора Владимира Путина очень тщательно охраняют.

Охраняется Путин очень тщательно. Все его резиденции охраняются. И его охрана постоянно мониторится по образу жизни. Речь идет не о Федеральной службе охраны, а есть Служба безопасности президента, которая находится непосредственно рядом с ним. И этих людей проверяют, чтобы у них не появились случайно какие-нибудь большие долги. Например, в онлайн-казино проигрался, и он таким образом потенциально уязвим для вербовки, - подчеркнул Ступак.

Он отметил, что у всех охранников Путина есть при себе оружие.

Кортеж Путина сопровождает отдельный микроавтобус с достаточно большим количеством профессиональных стрелков, а также группа тактической поддержки.

То есть в случае нападения на кортеж, эта группа может вести стрелковый огонь, имея много патронов, некоторое время пока не подойдет помощь. Там очень серьезные специалисты сидят. Потому вызовы очень серьезные. Также присутствует большое количество охраны и на совещаниях Путина с его ближайшим окружением. Он сидит за столом со своим ближайшим окружением, которых знает 20 лет. На столе нет ничего – ни бутылки, ни стаканов, ни никаких тяжелых предметов. И за спинами стоят люди – это сотрудники Федеральной службы охраны, Службы безопасности президента, которые готовы в любую секунду вмешаться и застрелить, кто из этих генералов в какой-то момент подпрыгнет и попытается создать угрозу для Путина. Путин держится от всех на расстоянии. Охрана действительно очень серьезная, - объясняет бывший чиновник СБУ.

Он отметил, что резиденции Путина охраняются усиленно все время, не зависимо от того, есть ли там диктатор. Охрана даже не знает, когда глава Кремля покидает резиденцию и возвращается.

По поводу того, были ли все же попытки покушений на главу РФ, отметил, что "внешних подтвержденных фактов того, что на Путина когда-то готовились покушения, и они были на серьезном уровне предупреждены", нет.

Даже если бы российская пресса об этом не рассказывала, мы не видели в открытом доступе прямо или косвенно какие-то карательные меры, например, в отношении каких-то российских генералов или российских олигархов, пытавшихся покушаться. От западной печати такой информации не было, - отмечает Ступак.

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Категория
Политика
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