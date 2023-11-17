У розвідці Естонії не бачать перспектив жодних успіхів для злочинної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині, оскільки українські військові занадто давно і дуже успішно тримають оборону в цьому районі.

Що відомо про ймовірні сценарії розвитку подій в районі Авдіївки

За словами заступника керівника оперативного управління Генштабу Естонії підполковника Тоомаса Вялі, українські військові з 2014 року тримають успішну оборону Авдіївки і навряд чи поступляться зараз, попри значне посилення ворожих атак.

Він наголосив, що наразі російські окупанти посилили наступальні дії в районі Авдіївки, Бахмута та Куп’янська.

Вялі підкреслив, що російські військові злочинці намагаються оточити Авдіївку і не застрягнути у міських боях.

Схоже, Росія має велике бажання оточити Авдіївку до Нового року. Водночас ЗСУ успішно обороняють Авдіївку з 2014 року. Ми тримаємо пальці схрещеними, щоб її вдалося відстояти, - зазначив естонський військовий. Поширити

Він також звернув увагу, що останніми днями з’являється все більше інформації про зростання втрат злочинної російської армії.

Вялі зазначив, що протягом кількох днів втрати злочинної армії РФ перевищували тисячу осіб щодоби, хоч зазвичай вони складають близько 600-800 військових.

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Представник Генштабу армії Естонії підкреслив, що українським військовим вдалось форсувати Дніпро на Херсонщині та об’єднати у один кілька окремих плацдармів.

Бойові дії там тривають, і, здається, ситуація змушує Росію дуже нервувати, - зазначає Вялі. Поширити

Він також назвав позитивним початок підготовки українських пілотів до керування американськими винищувачами F-16 у Румунії.

На його думку, отримання Україною F-16 може вплинути на перебіг бойових дій, однак власне сама підготовка є тривалим процесом.