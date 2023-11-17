В разведке Эстонии оценили перспективы дальнейших атак армии РФ в районе Авдеевки

В разведке Эстонии не видят перспектив никаких успехов для преступной армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области, поскольку украинские военные слишком давно и очень успешно держат оборону в этом районе.

Что известно о возможных сценариях развития событий в районе Авдеевки

По словам заместителя руководителя оперативного управления Генштаба Эстонии подполковника Тоомаса Вяли, украинские военные с 2014 года держат успешную оборону Авдеевки и вряд ли уступят сейчас, несмотря на значительное усиление вражеских атак.

Он отметил, что в настоящее время российские оккупанты усилили наступательные действия в районе Авдеевки, Бахмута и Купянска.

Вяли подчеркнул, что российские военные преступники пытаются оцепить Авдеевку и не застрять в городских боях.

Похоже, у России большое желание окружить Авдеевку до Нового года. В то же время ВСУ успешно обороняют Авдеевку с 2014 года. Мы держим пальцы скрещенными, чтобы ее удалось отстоять, – отметил эстонский военный. Поделиться

Он также обратил внимание, что в последние дни появляется все больше информации о росте потерь российской армии.

Вяли отметил, что в течение нескольких дней потери преступной армии РФ превышали тысячу человек ежесуточно, хотя обычно они составляют около 600-800 военных.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области

Представитель Генштаба армии Эстонии подчеркнул, что украинским военным удалось форсировать Днепр в Херсонской области и объединить в один несколько отдельных плацдармов.

Боевые действия там продолжаются, и, кажется, ситуация заставляет Россию очень нервничать, – отмечает Вяли. Поделиться

Он также назвал положительным начало подготовки украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16 в Румынии.

По его мнению, получение Украиной F-16 может повлиять на ход боевых действий, однако сама подготовка является длительным процессом.