У столиці Литви почали готуватись до ймовірного вторгнення РФ
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У столиці Литви почали готуватись до ймовірного вторгнення РФ

Литовські військові
Джерело:  Delfi

Мер литовської столиці Вільнюса Валдас Бенкунскас оприлюднив комплексний план оборони міста на випадок нападу злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Мер Вільнюса представив план оборони міста від можливого вторгнення армії РФ, включаючи закупівлю нового обладнання та тренування операторів дронів.
  • За даними аналітиків, загроза нападу РФ на країни ЄС стає все більш реальною, що спонукає мешканців країн готуватись до оборони своїх територій.
  • Оцінюється, чи вистачить країнам ЄС достатньої кількості військових для відбиття можливого вторгнення армії РФ та які можливі наслідки це може мати.
  • Технології не можуть повністю замінити солдатів у великій сухопутній війні, що підкреслюють аналітики, наголошуючи на необхідності фізично присутніх сил у боротьбі за територію.
  • Міграція мешканців під час конфлікту може поставити під сумнів здатність країн ЄС захистити свої кордони, якщо не будуть враховані демографічні та соціальні фактори.

У столиці Литви готуються до ймовірного вторгнення армії РФ

У представленому Бенкунскасом плані оборони міста передбачається закупівля так званих “зубів дракона” та тренування операторів ударних та розвідувальних дронів.

Мер Вільнюса підкреслив, що місто є столицею Литви, а отже - ціллю номер один для загарбників.

За його словами словами, особливу небезпеку становить географічне положення Вільнюса, адже неподалік розташований кордон із Білоруссю.

За словами мера Вільнюса, у випадку вторгнення евакуація здійснюватиметься у шести напрямках дорогами, що ведуть на захід і на південь.

Мер згадав і про укриття. За нинішніми підрахунками, у сховищах недовгий час можуть перебувати 50% мешканців Вільнюса. Але, як зазначив мер, мета – надати притулок 100% жителів.

Також він розповів, що у Вільнюсі є 41 сирена для попередження про небезпеку. Їх можуть почути 30% мешканців. Влітку встановлять ще 52 сирени, а восени тестуватимуть нову мережу.

Крім цього, планується закупівля бетонних блоків для перекриття доріг, "зубів дракона" та збірних комплектів сталевих "їжаків".

Бенкунскас анонсував і створення простору для безпілотників, де б жителі могли тренуватися.

Звичайно, такі тренування присвячені виробленню навичок управління, потім подолання перешкод, бар'єрів, щоб у суспільстві було більше людей, які мають такі навички. Поки ми не маємо необхідної інфраструктури, це буде перша, - підкреслив мер Вільнюса.

Чи вистачить країнам ЄС чисельності військового контингенту для відбиття нападу армії РФ

За інформацією аналітиків видання Foreign Policy, напад Росії на країни ЄС з гепотетичного стає все більш реальним.

Російські посадовці майже щодня погрожують Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням.

Тому не дивно, що 80% фінів, опитаних у 2022 році, заявили, що готові захищати свою країну. Того ж року Варшавський інститут підприємництва виявив, що 66% поляків готові стати на захист своєї країни, і багато хто з них зараз добровільно проходить базову підготовку. Жителі інших країн від Балтійського до Чорного моря висловлюють подібну рішучість захистити свої землі і співгромадян від російського нападу, - підкреслюється у матеріалі.

При цьому автори публікації зазначають, що наразі залишається незрозумілим, чи вистачить країнам ЄС кількості власних військових для відбиття нападу злочинної армії РФ.

Прифронтові країни Європи можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів, ніж Україна, адже там "похмурі демографічні тенденції і за останні десятиліття населення скоротилося на мільйони людей".

Російське вторгнення в Україну чітко показало, що технології не можуть замінити солдатів у великій сухопутній війні. Вони потрібні, щоб керувати танками і бути на передніх позиціях в окопах, переміщувати і обслуговувати артилерію, керувати літаками і безпілотниками, захоплювати і утримувати територію. Україні, наприклад, потрібні тисячі нових солдатів щомісяця для ротації сил, заміни втрат і запобігання подальшому просуванню Росії, - підкреслюють аналітики видання.

Із посиланням на дані соціологів автори матеріалу зазначають, що багато громадян можуть покинути свої країни, коли перспектива війни стане реальною.

Їх міграція на захід буде набагато простішою, ніж це могло б бути, коли ці країни ще не були членами Європейського Союзу.

Водночас існує попит з боку Західної Європи, яка стикається з дефіцитом населення і потребою в робочій силі.

Якщо ці фактори не будуть враховані, ймовірність еміграції ставить під сумнів здатність цих країн охороняти східні кордони Європи, - попереджають аналітики.

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