В столице Литвы готовятся к вероятному вторжению армии РФ

В представленном Бенкунскасом плане обороны города предполагается закупка так называемых зубов дракона и тренировки операторов ударных и разведывательных дронов.

Мэр Вильнюса подчеркнул, что город является столицей Литвы, а значит – цель номер один для захватчиков.

По его словам, особую опасность представляет географическое положение Вильнюса, ведь неподалеку расположена граница с Беларусью.

По словам мэра Вильнюса, в случае вторжения эвакуация будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг.

Мэр вспомнил и об укрытиях. По нынешним подсчетам, в хранилищах недолгое время могут находиться 50% жителей Вильнюса. Но, как отметил мэр, цель – предоставить убежище 100% жителей.

Также он рассказал, что в Вильнюсе есть 41 сирена для предупреждения об опасности. Их могут услышать 30% жителей. Летом установят еще 52 сирены, а осенью будут тестировать новую сеть.

Кроме того, планируется закупка бетонных блоков для перекрытия дорог, "зубов дракона" и сборных комплектов стальных "ежей".

Бенкунскас анонсировал и создание места для беспилотников, где бы жители могли тренироваться.

Конечно, такие тренировки посвящены выработке навыков управления, затем преодолению препятствий, барьеров, чтобы в обществе было больше людей, имеющих такие навыки. Пока у нас нет необходимой инфраструктуры, это будет первая, - подчеркнул мэр Вильнюса. Поделиться

Хватит ли странам ЕС численности военного контингента для отражения нападения армии РФ

По информации аналитиков издания Foreign Policy, нападение России на страны ЕС по гепотетическому становится все более реальным.

Российские чиновники ежедневно угрожают Польше, Финляндии или странам Балтии ракетными ударами или вторжением.

Неудивительно поэтому, что 80% финнов, опрошенных в 2022 году, заявили, что готовы защищать свою страну. В том же году Варшавский институт предпринимательства обнаружил, что 66% поляков готовы стать на защиту своей страны, и многие из них сейчас добровольно проходят базовую подготовку. Жители других стран от Балтийского до Черного моря выражают подобную решимость оградить свои земли и сограждан от российского нападения, подчеркивается в материале. Поделиться

При этом авторы публикации отмечают, что остается непонятным, хватит ли странам ЕС количества собственных военных для отражения нападения преступной армии РФ.

Прифронтовые страны Европы могут иметь гораздо большую проблему с набором солдат, чем Украина, ведь там "мрачные демографические тенденции и за последние десятилетия население сократилось на миллионы людей".

Российское вторжение в Украину ясно показало, что технологии не могут заменить солдат в большой сухопутной войне. Они нужны, чтобы управлять танками и быть на передних позициях в окопах, перемещать и обслуживать артиллерию, управлять самолетами и беспилотниками, захватывать и удерживать территорию. Украине, например, нужны тысячи новых солдат ежемесячно для ротации сил, замены потерь и предотвращение дальнейшего продвижения России, - подчеркивают аналитики издания. Поделиться

Со ссылкой на данные социологов авторы материала отмечают, что многие граждане могут покинуть свои страны, когда перспектива войны станет реальной.

Их миграция на запад будет гораздо проще, чем это могло бы быть, если эти страны еще не были членами Европейского Союза.

В то же время, существует спрос со стороны Западной Европы, которая сталкивается с дефицитом населения и потребностью в рабочей силе.