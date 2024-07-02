Мэр литовской столицы Вильнюса Валдас Бенкунскас обнародовал комплексный план обороны города на случай нападения преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Мэр Вильнюса представил план обороны города от возможного вторжения армии РФ, включающий закупку оборудования и тренировки операторов дронов.
- Угроза нападения РФ на страны ЕС становится все более реальной, требуется готовность к обороне территорий.
- Возможные последствия и способность стран ЕС отразить нападение РФ обсуждаются среди аналитиков.
- Нападение России на Украину подчеркивает важность присутствия значительных сил в больших конфликтах, где технологии не могут полностью заменить солдат.
- Миграция жителей в случае войны может повлиять на способность стран ЕС защищать свои границы, необходимо учитывать демографические и социальные факторы.
В столице Литвы готовятся к вероятному вторжению армии РФ
В представленном Бенкунскасом плане обороны города предполагается закупка так называемых зубов дракона и тренировки операторов ударных и разведывательных дронов.
Мэр Вильнюса подчеркнул, что город является столицей Литвы, а значит – цель номер один для захватчиков.
По его словам, особую опасность представляет географическое положение Вильнюса, ведь неподалеку расположена граница с Беларусью.
По словам мэра Вильнюса, в случае вторжения эвакуация будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг.
Мэр вспомнил и об укрытиях. По нынешним подсчетам, в хранилищах недолгое время могут находиться 50% жителей Вильнюса. Но, как отметил мэр, цель – предоставить убежище 100% жителей.
Также он рассказал, что в Вильнюсе есть 41 сирена для предупреждения об опасности. Их могут услышать 30% жителей. Летом установят еще 52 сирены, а осенью будут тестировать новую сеть.
Кроме того, планируется закупка бетонных блоков для перекрытия дорог, "зубов дракона" и сборных комплектов стальных "ежей".
Бенкунскас анонсировал и создание места для беспилотников, где бы жители могли тренироваться.
Хватит ли странам ЕС численности военного контингента для отражения нападения армии РФ
По информации аналитиков издания Foreign Policy, нападение России на страны ЕС по гепотетическому становится все более реальным.
Российские чиновники ежедневно угрожают Польше, Финляндии или странам Балтии ракетными ударами или вторжением.
При этом авторы публикации отмечают, что остается непонятным, хватит ли странам ЕС количества собственных военных для отражения нападения преступной армии РФ.
Прифронтовые страны Европы могут иметь гораздо большую проблему с набором солдат, чем Украина, ведь там "мрачные демографические тенденции и за последние десятилетия население сократилось на миллионы людей".
Со ссылкой на данные социологов авторы материала отмечают, что многие граждане могут покинуть свои страны, когда перспектива войны станет реальной.
Их миграция на запад будет гораздо проще, чем это могло бы быть, если эти страны еще не были членами Европейского Союза.
В то же время, существует спрос со стороны Западной Европы, которая сталкивается с дефицитом населения и потребностью в рабочей силе.
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