У Варшаві заявили про загрозу вибухів одразу на кількох виборчих дільницях

Одразу на двох виборчих дільницях у Варшаві заявили про загроху вибухів. На місце прибули вибухотехніки, людей евакуювали.

Що відомо про загрозу вибухів на виборчих дільницях у Варшаві

За інформацією видання Onet, сигнал про замінування спрацював на столичних виборчих дільницях 425 і 426. На місце прибула команда вибухотехніків, а поліція оточила приміщення.

Сигнал про ситуацію дійшов до нас, але ми не знаємо подробиць, - зазначив керівник Центрвиборчкому Польщі Сильвестр Марціняк. Поширити

За даними видання, хтось залишив рюкзак перед будівлею, де працювала комісія.

❗ W dwóch warszawskich lokalach wyborczych ogłoszony został alarm bombowy. Na miejsce przyjechali saperzy, a policja odgrodziła budynek, w którym znajdują się komisje.



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Що відомо про інші дивні інциденти під час проведення виборів у Польщі

За інформацією речника Люблінського воєводського управління поліції Анджея Фіолека, правоохоронці регіону вимушені були переслідувати члена виборчої комісії, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

За словами речника, поліцейські отримали повідомлення про те, що водій Suzuki перебуває в стані алкогольного сп'яніння.

Поліцейські помітили транспортний засіб, але водій прискорився. За ним почалася погоня. Чоловік не зупинився, незважаючи на звукові сигнали, а потім зупинився на ділянці і вбіг у будинок.

Втікача перевірили на алкотестері, який показав, що в його організмі було 0,3 проміле алкоголю.

Правоохоронці встановили, що правопорушник був заступником голови однієї з виборчих комісій у Парчевському районі, який перебував на перерві.

Він стверджував, що "тільки що випив два пива", додав речник поліції.

Що відомо про перші результати парламентських виборів у Польщі

За попередніми результатами екзитполів, високі результати на виборах отримали одразу три партії, які виступають опонентами чинної влади.

Чинна партія влади "Право і Справедливість" (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Натомість основний очікуваний партнер ПіС – політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами, суттєво втратила підтримку виборців у останні тижні – екзит-пол прогнозує їй 6,2% голосів та п’яте місце.

Це означає, що, у разі підтвердження даних під час підрахунку голосів, опозиція здобуває впевнену більшість.

На другій сходинці за даними екзит-полу – Громадянства коаліція – блок правоцентристських партій навколо Громадянської платформи Дональда Туска. Їй опитування прогнозує 31,6% – значно більше, ніж прогнозували опитування до виборів.

Третє місце – у партії "Третій шлях", яка може отримати 13,0%. Четвертим іде об’єднання лівих сил "Лівиця" із 8,6%.

Три згадані партії ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу ПіС у Польщі. Опитування прогнозує їй близько 250 мандатів у Сеймі (для більшості достатньо мати 231 голос.