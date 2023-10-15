В Варшаве заявили об угрозе взрывов сразу на нескольких избирательных участках

Сразу на двух избирательных участках в Варшаве заявили о взрывах. На место прибыли взрывотехники, людей были эвакуированы.

Что известно об угрозе взрывов на избирательных участках в Варшаве

По информации издания Onet, сигнал о заминировании сработал на столичных избирательных участках 425 и 426. На место прибыла команда взрывотехников, а полиция оцепила помещение.

Сигнал о ситуации дошел до нас, но мы не знаем подробностей, – отметил руководитель Центризбиркома Польши Сильвестр Марциняк. Поделиться

По данным издания, кто-то оставил рюкзак перед зданием, где работала комиссия.

❗ W dwóch warszawskich lokalach wyborczych ogłoszony został alarm bombowy. Na miejsce przyjechali saperzy, a policja odgrodziła budynek, w którym znajdują się komisje.



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Что известно о других странных инцидентах во время проведения выборов в Польше

По информации представителя Люблинского воеводского управления полиции Анджея Фиолека, правоохранители региона вынуждены были преследовать члена избирательной комиссии, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По словам спикера, полицейские получили сообщение о том, что водитель Suzuki находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские заметили транспортное средство, но водитель ускорился. За ним началась погоня. Человек не остановился, несмотря на звуковые сигналы, а затем остановился на участке и вбежал в дом.

Беглеца проверили на алкотестере, который показал, что в его организме было 0,3 промилле алкоголя.

Правоохранители установили, что нарушитель был заместителем председателя одной из избирательных комиссий в Парчевском районе, который находился на перерыве.

Он утверждал, что "только что выпил два пива", добавил спикер полиции.

Что известно о первых результатах парламентских выборов в Польше

По предварительным результатам экзитполей, высокие результаты на выборах получили сразу три партии, выступающие оппонентами действующей власти.

Действующая партия власти "Право и Справедливость" (ПиС) стала формальным победителем выборов – опрос прогнозирует ей первое место с показателем в 36,8%. Впрочем, этого недостаточно для формирования большинства.

Основной ожидаемый партнер ПиС - политическая сила "Конфедерация", известная своими антиукраинскими лозунгами, существенно потеряла поддержку избирателей в последние недели - экзит-пол прогнозирует ей 6,2% голосов и пятое место.

Это означает, что в случае подтверждения данных при подсчете голосов оппозиция получает уверенное большинство.

На второй строчке по данным экзит-пола – Гражданство коалиция – блок правоцентристских партий вокруг Гражданской платформы Дональда Туска. Ей опрос прогнозирует 31,6% – гораздо больше, чем прогнозировали опрос до выборов.

Третье место – у партии "Третий путь", которая может получить 13,0%. Четвертым идет объединение левых сил "Ливица" с 8,6%.

Три упомянутые партии еще во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции, что сможет сменить власть ПиС в Польше. Опрос прогнозирует ей около 250 мандатов в Сейме (для большинства достаточно иметь 231 голоса).