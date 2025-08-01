У ЗС Франції назвали терміни реальної загрози нападу Росії на Європу

Росія через п'ять років може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресора.

Європа повинна готуватися до нападу РФ

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхардт.

За його словами, Росія переозброюється достатньо швидко, щоб стати "реальною загрозою" для Європи протягом п'яти років.

Росія знову матиме засоби, щоб створювати військову загрозу для західних країн, і зокрема для європейських країн.

Він попередив, що бойовий досвід Росії, її величезна маса та витривалість роблять її небезпечною: у конфлікті російський народ завжди протримається "на п'ять хвилин довше за нас".

Водночас Буркхардт вважає, що американські військові не покинуть Європу, хоча й можуть скоротити свою присутність. А мережа двосторонніх зв'язків, особливо між Великою Британією, Францією та Німеччиною, вказує на відчутне бачення того, "яким може бути європейський стовп НАТО". Поширити

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема переозброювати свої армії, розробляти плани відбиття можливого нападу.