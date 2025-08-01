Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.

Европа должна готовиться к нападению РФ

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт.

По его словам, Россия перевооружается достаточно быстро, чтобы стать "реальной угрозой" Европе в течение пяти лет.

Россия снова будет иметь средства, чтобы создавать военную угрозу для западных стран и, в частности, для европейских стран.

Он предупредил, что боевой опыт России, ее огромная масса и выносливость делают ее опасной: в конфликте русский народ всегда продержится "на пять минут дольше нас".

В то же время, Буркхардт считает, что американские военные не покинут Европу, хотя и могут сократить свое присутствие. А сеть двусторонних связей, особенно между Великобританией, Францией и Германией, указывает на ощутимое видение того, "каким может быть европейский столб НАТО". Поделиться

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения.