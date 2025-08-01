У ВС Франции назвали сроки реальной угрозы нападения России на Европу

Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.
Главные тезисы
- Россия через пять лет может стать реальной угрозой для Европы из-за быстрого перевооружения.
- Европа должна готовиться к возможному нападению РФ, учитывая создание военной угрозы со стороны государства-агрессора.
- Боевой опыт и выносливость русского народа делают Россию опасным противником, поэтому необходима активная подготовка к возможному конфликту.
Европа должна готовиться к нападению РФ
Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт.
По его словам, Россия перевооружается достаточно быстро, чтобы стать "реальной угрозой" Европе в течение пяти лет.
Россия снова будет иметь средства, чтобы создавать военную угрозу для западных стран и, в частности, для европейских стран.
Он предупредил, что боевой опыт России, ее огромная масса и выносливость делают ее опасной: в конфликте русский народ всегда продержится "на пять минут дольше нас".
Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения.
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