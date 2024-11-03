Учені попередили про "воскресіння" величезної зірки-зомбі

Згідно з прогнозами науковців, уже незабаром може “воскреснути” зірка-зомбі, яка має назву T Coronae Borealis.

Мертва зірка може повернутися до життя

За словами науковців, вказана зоря знаходиться на відстані 3 000 світлових років від нашої Сонячної системи. Її головна особливість — тьмяність, через яку її дуже важко помітити.

Попри це, очікується, що вже незабаром вона стане яскравішою за Полярну зірку на нічному небі і вперше з 1946 року вибухне як гігантська "нова".

За словами очільниці Лабораторії фізики астрочастинок НАСА Годдарда Елізабет Гейс, "зірка-зомбі" яскраво вибухає лише раз у століття.

With the possible nova eruption of T Coronae Borealis in the coming months, skywatchers are at the edge of their seats! Scientists are ready to observe it with space- and ground-based telescopes to learn more about this recurring cosmic phenomenon. https://t.co/jlo4loldUo pic.twitter.com/I1c6RUhwVF — NASA Universe (@NASAUniverse) June 7, 2024

Це відбувається на тлі того, що вона висмоктує життя зі свого зоряного компаньйона — червоної гігантської зірки.

Це мертва зірка — вона більше не горить, як наше Сонце. Вона називається білим карликом, вона вся ущільнилася і просто сидить там, випромінюючи світло, — заявила експертка. Поширити

Фото: NASA/Goddard Space Flight Center

Що ще прогнозують астрономи

За словами науковців, зірка буде дуже яскравою близько тижня, а потім кане в небуття на наступні 80 років.

Окрім того, наголошується, що після затемнення білий карлик повертається до своїх звичайних розмірів і починає процес заново.

Востаннє "зірка-зомбі" вибухала 1946 року, а до цього — 1866-го.

На переконання астрономів, зоря може вибухнути уже незабаром, оскільки її поведінка була схожа на ту, якою вона була перед останнім виверженням.