Учені попередили про "воскресіння" величезної зірки-зомбі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені попередили про "воскресіння" величезної зірки-зомбі

зірка

Згідно з прогнозами науковців, уже незабаром може “воскреснути” зірка-зомбі, яка має назву T Coronae Borealis.

Головні тези:

  • T Coronae Borealis скоро вибухне як гігантська “нова”.
  • Ця мертва зоря, відома своєю тьмяністю, може стати яскравішою за Полярну зірку.
  • Останній вибух “зірки-зомбі” був зафіксований ще у 1946 році.

Мертва зірка може повернутися до життя

За словами науковців, вказана зоря знаходиться на відстані 3 000 світлових років від нашої Сонячної системи. Її головна особливість — тьмяність, через яку її дуже важко помітити.

Попри це, очікується, що вже незабаром вона стане яскравішою за Полярну зірку на нічному небі і вперше з 1946 року вибухне як гігантська "нова".

За словами очільниці Лабораторії фізики астрочастинок НАСА Годдарда Елізабет Гейс, "зірка-зомбі" яскраво вибухає лише раз у століття.

Це відбувається на тлі того, що вона висмоктує життя зі свого зоряного компаньйона — червоної гігантської зірки.

Це мертва зірка — вона більше не горить, як наше Сонце. Вона називається білим карликом, вона вся ущільнилася і просто сидить там, випромінюючи світло, — заявила експертка.

Фото: NASA/Goddard Space Flight Center

Що ще прогнозують астрономи

За словами науковців, зірка буде дуже яскравою близько тижня, а потім кане в небуття на наступні 80 років.

Окрім того, наголошується, що після затемнення білий карлик повертається до своїх звичайних розмірів і починає процес заново.

Востаннє "зірка-зомбі" вибухала 1946 року, а до цього — 1866-го.

На переконання астрономів, зоря може вибухнути уже незабаром, оскільки її поведінка була схожа на ту, якою вона була перед останнім виверженням.

Це може статися протягом найближчих кількох років. Зірка, коли стане новою, буде розташована в сузір'ї Corona Borealis. Найкращий краєвид на неї буде з Північної півкулі, далеко від світлового забруднення міст або вуличних ліхтарів.

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