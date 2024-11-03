Учені попередили про "воскресіння" величезної зірки-зомбі

Згідно з прогнозами науковців, уже незабаром може “воскреснути” зірка-зомбі, яка має назву T Coronae Borealis.
Головні тези:
- T Coronae Borealis скоро вибухне як гігантська “нова”.
- Ця мертва зоря, відома своєю тьмяністю, може стати яскравішою за Полярну зірку.
- Останній вибух “зірки-зомбі” був зафіксований ще у 1946 році.
Мертва зірка може повернутися до життя
За словами науковців, вказана зоря знаходиться на відстані 3 000 світлових років від нашої Сонячної системи. Її головна особливість — тьмяність, через яку її дуже важко помітити.
Попри це, очікується, що вже незабаром вона стане яскравішою за Полярну зірку на нічному небі і вперше з 1946 року вибухне як гігантська "нова".
За словами очільниці Лабораторії фізики астрочастинок НАСА Годдарда Елізабет Гейс, "зірка-зомбі" яскраво вибухає лише раз у століття.
Це відбувається на тлі того, що вона висмоктує життя зі свого зоряного компаньйона — червоної гігантської зірки.
Що ще прогнозують астрономи
За словами науковців, зірка буде дуже яскравою близько тижня, а потім кане в небуття на наступні 80 років.
Окрім того, наголошується, що після затемнення білий карлик повертається до своїх звичайних розмірів і починає процес заново.
Востаннє "зірка-зомбі" вибухала 1946 року, а до цього — 1866-го.
На переконання астрономів, зоря може вибухнути уже незабаром, оскільки її поведінка була схожа на ту, якою вона була перед останнім виверженням.
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