Ученые предупредили о "воскресении" огромной звезды-зомби

Согласно прогнозам ученых, уже в скором времени может "воскреснуть" звезда-зомби, которая называется T Coronae Borealis.
Главные тезисы
- T Coronae Borealis скоро взорвется как гигантская "новая".
- Эта мертвая звезда, известная своей тусклостью, может стать ярче Полярной звезды.
- Последний взрыв звезды-зомби был зафиксирован еще в 1946 году.
Мертвая звезда может вернуться к жизни
По словам ученых, указанная звезда находится в 3 000 световых лет от нашей Солнечной системы. Ее главная особенность — тусклость, из-за которой ее очень трудно заметить.
Несмотря на это, ожидается, что уже вскоре она станет ярче Полярной звезды на ночном небе и впервые с 1946 года разразится как гигантская "новая".
По словам главы Лаборатории физики астрочастиц НАСА Годдарда Элизабет Гейс, "звезда-зомби" ярко взрывается лишь раз в столетие.
Это происходит на фоне того, что она высасывает жизнь из своего звездного компаньона — красной гигантской звезды.
Что еще прогнозируют астрономы
По словам ученых, звезда будет очень яркой около недели, а затем уйдет в небытие на следующие 80 лет.
Кроме того, указано, что после затемнения белый карлик возвращается к своим обычным размерам и начинает заново.
Последний раз "звезда-зомби" взрывалась в 1946 году, а до этого — в 1866-м.
По убеждению астрономов, заря может взорваться уже вскоре, поскольку ее поведение похоже на то, каким оно было перед последним извержением.
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