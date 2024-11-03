Ученые предупредили о "воскресении" огромной звезды-зомби
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые предупредили о "воскресении" огромной звезды-зомби

звезда
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Согласно прогнозам ученых, уже в скором времени может "воскреснуть" звезда-зомби, которая называется T Coronae Borealis.

Главные тезисы

  • T Coronae Borealis скоро взорвется как гигантская "новая".
  • Эта мертвая звезда, известная своей тусклостью, может стать ярче Полярной звезды.
  • Последний взрыв звезды-зомби был зафиксирован еще в 1946 году.

Мертвая звезда может вернуться к жизни

По словам ученых, указанная звезда находится в 3 000 световых лет от нашей Солнечной системы. Ее главная особенность — тусклость, из-за которой ее очень трудно заметить.

Несмотря на это, ожидается, что уже вскоре она станет ярче Полярной звезды на ночном небе и впервые с 1946 года разразится как гигантская "новая".

По словам главы Лаборатории физики астрочастиц НАСА Годдарда Элизабет Гейс, "звезда-зомби" ярко взрывается лишь раз в столетие.

Это происходит на фоне того, что она высасывает жизнь из своего звездного компаньона — красной гигантской звезды.

Это мертвая звезда — она больше не горит, как наше Солнце. Она называется белым карликом, она вся уплотнилась и просто сидит там, излучая свет, заявила экспертка.

Фото: NASA/Goddard Space Flight Center

Что еще прогнозируют астрономы

По словам ученых, звезда будет очень яркой около недели, а затем уйдет в небытие на следующие 80 лет.

Кроме того, указано, что после затемнения белый карлик возвращается к своим обычным размерам и начинает заново.

Последний раз "звезда-зомби" взрывалась в 1946 году, а до этого — в 1866-м.

По убеждению астрономов, заря может взорваться уже вскоре, поскольку ее поведение похоже на то, каким оно было перед последним извержением.

Это может произойти в ближайшие несколько лет. Звезда, когда станет новой, будет расположена в созвездии Corona Borealis. Лучший вид на нее будет с Северного полушария, вдали от светового загрязнения городов или уличных фонарей.

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