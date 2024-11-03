Ученые предупредили о "воскресении" огромной звезды-зомби

Согласно прогнозам ученых, уже в скором времени может "воскреснуть" звезда-зомби, которая называется T Coronae Borealis.

Мертвая звезда может вернуться к жизни

По словам ученых, указанная звезда находится в 3 000 световых лет от нашей Солнечной системы. Ее главная особенность — тусклость, из-за которой ее очень трудно заметить.

Несмотря на это, ожидается, что уже вскоре она станет ярче Полярной звезды на ночном небе и впервые с 1946 года разразится как гигантская "новая".

По словам главы Лаборатории физики астрочастиц НАСА Годдарда Элизабет Гейс, "звезда-зомби" ярко взрывается лишь раз в столетие.

With the possible nova eruption of T Coronae Borealis in the coming months, skywatchers are at the edge of their seats! Scientists are ready to observe it with space- and ground-based telescopes to learn more about this recurring cosmic phenomenon. https://t.co/jlo4loldUo pic.twitter.com/I1c6RUhwVF — NASA Universe (@NASAUniverse) June 7, 2024

Это происходит на фоне того, что она высасывает жизнь из своего звездного компаньона — красной гигантской звезды.

Это мертвая звезда — она больше не горит, как наше Солнце. Она называется белым карликом, она вся уплотнилась и просто сидит там, излучая свет, заявила экспертка. Поделиться

Фото: NASA/Goddard Space Flight Center

Что еще прогнозируют астрономы

По словам ученых, звезда будет очень яркой около недели, а затем уйдет в небытие на следующие 80 лет.

Кроме того, указано, что после затемнения белый карлик возвращается к своим обычным размерам и начинает заново.

Последний раз "звезда-зомби" взрывалась в 1946 году, а до этого — в 1866-м.

По убеждению астрономов, заря может взорваться уже вскоре, поскольку ее поведение похоже на то, каким оно было перед последним извержением.