Учені повідомляють про нову аномалію в Балтійському морі

Наукова спільнота активно обговорює подію, яка нещодавно шокувала багатьох. Як виявилося, рівень води в Балтійському морі впав до мінімуму за всю історію спостережень. Що важливо розуміти, вони тривають з 1886 року.

Що відбувається з Балтійським морем

Важливими подробицями поділився Інститут досліджень Балтійського моря ім. Лейбніца (Німеччина).

Фахівці звертають увагу на те що рівень води в Балтиці опустився на 67,4 см нижче багаторічного середнього показника.

Наукова спільнота не може ігнорувати той факт, що подібних значень не фіксувалося за всю історію наукових спостережень — тобто протягом останніх 150 років.

Що важливо розуміти, море втратило близько 275 куб. км води, або більше 1% свого загального обсягу.

Станом на сьогодні науковці схиляються до думки, що це можна пояснити потужними східними вітрами, які вже кілька тижнів женуть воду в Атлантичний океан через західні протоки.