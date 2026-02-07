Учені повідомляють про нову аномалію в Балтійському морі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені повідомляють про нову аномалію в Балтійському морі

Що відбувається з Балтійським морем
Джерело:  DW

Наукова спільнота активно обговорює подію, яка нещодавно шокувала багатьох. Як виявилося, рівень води в Балтійському морі впав до мінімуму за всю історію спостережень. Що важливо розуміти, вони тривають з 1886 року. 

Головні тези:

  • Море втратило близько 275 куб. км води, що становить близько 1% від загального обсягу.
  • Це означає, що у воді стане менше мікробів, а умови життя для риб покращаться.

Що відбувається з Балтійським морем

Важливими подробицями поділився Інститут досліджень Балтійського моря ім. Лейбніца (Німеччина).

Фахівці звертають увагу на те що рівень води в Балтиці опустився на 67,4 см нижче багаторічного середнього показника.

Наукова спільнота не може ігнорувати той факт, що подібних значень не фіксувалося за всю історію наукових спостережень — тобто протягом останніх 150 років.

Що важливо розуміти, море втратило близько 275 куб. км води, або більше 1% свого загального обсягу.

Станом на сьогодні науковці схиляються до думки, що це можна пояснити потужними східними вітрами, які вже кілька тижнів женуть воду в Атлантичний океан через західні протоки.

Вітер видув в Атлантику характерну для Балтики теплу слабосолону воду. І коли вітри вщухнуть, в зворотному напрямку хлине більш холодна і солона вода з високим вмістом кисню. Для біохімічного стану Балтійського моря це буде корисно, оскільки у воді стане менше мікробів, а умови життя для риб покращаться.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Що ховає Антарктида під крижаною "ковдрою" — дані інноваційного дослідження
Антарктида
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження
тюлень
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці б'ють на сполох через деоксигенацію океану — дані дослідження
океан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?