Учені повідомляють про нову аномалію в Балтійському морі

Наукова спільнота активно обговорює подію, яка нещодавно шокувала багатьох. Як виявилося, рівень води в Балтійському морі впав до мінімуму за всю історію спостережень. Що важливо розуміти, вони тривають з 1886 року.
Головні тези:
- Море втратило близько 275 куб. км води, що становить близько 1% від загального обсягу.
- Це означає, що у воді стане менше мікробів, а умови життя для риб покращаться.
Що відбувається з Балтійським морем
Важливими подробицями поділився Інститут досліджень Балтійського моря ім. Лейбніца (Німеччина).
Фахівці звертають увагу на те що рівень води в Балтиці опустився на 67,4 см нижче багаторічного середнього показника.
Наукова спільнота не може ігнорувати той факт, що подібних значень не фіксувалося за всю історію наукових спостережень — тобто протягом останніх 150 років.
Що важливо розуміти, море втратило близько 275 куб. км води, або більше 1% свого загального обсягу.
Станом на сьогодні науковці схиляються до думки, що це можна пояснити потужними східними вітрами, які вже кілька тижнів женуть воду в Атлантичний океан через західні протоки.
