Ученые сообщают о новой аномалии в Балтийском море

Научное сообщество активно обсуждает событие, которое недавно шокировало многих. Как выяснилось, уровень воды в Балтийском море упал до минимума за всю историю наблюдений. Что важно понимать, они продолжаются с 1886 года.

Что происходит с Балтийским морем

Немаловажными подробностями поделился Институт исследований Балтийского моря им. Лейбница (Германия).

Специалисты обращают внимание на то, что уровень воды в Балтике опустился на 67,4 см ниже многолетнего среднего показателя.

Научное сообщество не может игнорировать тот факт, что подобных значений не фиксировалось за всю историю научных наблюдений — то есть за последние 150 лет.

Что важно понимать, море потеряло около 275 куб. км воды или более 1% своего общего объема.

На сегодняшний день ученые склоняются к мнению, что это можно объяснить мощными восточными ветрами, которые уже несколько недель гоняют воду в Атлантический океан через западные проливы.