Ученые сообщают о новой аномалии в Балтийском море
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые сообщают о новой аномалии в Балтийском море

Что происходит с Балтийским морем
Читати українською
Источник:  DW

Научное сообщество активно обсуждает событие, которое недавно шокировало многих. Как выяснилось, уровень воды в Балтийском море упал до минимума за всю историю наблюдений. Что важно понимать, они продолжаются с 1886 года.

Главные тезисы

  • Море потеряло около 275 куб. км воды, что составляет около 1% общего объема.
  • Это означает, что в воде станет меньше микробов, а условия жизни для рыб улучшатся.

Что происходит с Балтийским морем

Немаловажными подробностями поделился Институт исследований Балтийского моря им. Лейбница (Германия).

Специалисты обращают внимание на то, что уровень воды в Балтике опустился на 67,4 см ниже многолетнего среднего показателя.

Научное сообщество не может игнорировать тот факт, что подобных значений не фиксировалось за всю историю научных наблюдений — то есть за последние 150 лет.

Что важно понимать, море потеряло около 275 куб. км воды или более 1% своего общего объема.

На сегодняшний день ученые склоняются к мнению, что это можно объяснить мощными восточными ветрами, которые уже несколько недель гоняют воду в Атлантический океан через западные проливы.

Ветер выдул в Атлантику характерную для Балтики теплую слабосоленую воду. И когда ветры утихнут, в обратном направлении хлынет более холодная и соленая вода с высоким содержанием кислорода. Для биохимического состояния Балтийского моря это будет полезно, поскольку в воде станет меньше микробов, а условия жизни для рыб улучшатся.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что скрывает Антарктида под ледяным "одеялом" — данные инновационного исследования
Антарктида
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Тюлени-монахи имеют скрытый "подводный язык" — данные исследования
тюлень
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые бьют тревогу из-за деоксигенации океана — данные исследования
океан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?