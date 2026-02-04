Учені відшукали головну причину прокрастинації
Учені відшукали головну причину прокрастинації

Патологічна прокрастинація передається від батьків до дітей
Джерело:  online.ua

Багато людей у своєму житті неодноразово стикалися з проблемою прокрастинації. Йдеться про нехтування важливими справами, яке може призвести до неприєвних наслідків. Однак у межах нового дослідження стало відомо, що найчастіше це не лінь, а генетична схильність.

Головні тези:

  • Патологічна прокрастинація може бути ознакою нейрологічного розладу, а не просто поведінковим порушенням.
  • Подальші дослідження в цій галузі допоможуть краще зрозуміти природу та механізми прокрастинації.

Патологічна прокрастинація передається від батьків до дітей

За словами науковців, результати їхнього дослідження вказують на те, що рівень успадкування патологічної прокрастинації близький до 47%.

Що важливо розуміти, подібний рівень успадкування має більшість фізіологічних рис людей, повідомляє Molecular Psychiatry.

Тож це свідчить на користь того, що прокрастинація є не просто поведінковим порушенням, а можливою ознакою нейрологічного розладу.

Учасниками дослідження стали 71 пари близнюків: як однояйцеві, які майже не мають відмінностей у геномі, так і двояйцеві, що мають 50% спільного генетичного матеріалу.

Це дало можливість вченим прослідкувати збіги та відміності у їхньому розвитку.

Вчені одразу звернули увагу на те, що підліткові відхилення в розмірі чи площі поверхні прилеглого ядра часто були передвісниками патологічної прокрастинації в дорослому віці.

Як зазначили автори дослідження, фактично патологічна прокрастинація, на відміну від звичайної, обумовлена відсутністю відчуття винагороди за виконані завдання.

