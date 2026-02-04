Учені відшукали головну причину прокрастинації

Багато людей у своєму житті неодноразово стикалися з проблемою прокрастинації. Йдеться про нехтування важливими справами, яке може призвести до неприєвних наслідків. Однак у межах нового дослідження стало відомо, що найчастіше це не лінь, а генетична схильність.

Патологічна прокрастинація передається від батьків до дітей

За словами науковців, результати їхнього дослідження вказують на те, що рівень успадкування патологічної прокрастинації близький до 47%.

Що важливо розуміти, подібний рівень успадкування має більшість фізіологічних рис людей, повідомляє Molecular Psychiatry.

Тож це свідчить на користь того, що прокрастинація є не просто поведінковим порушенням, а можливою ознакою нейрологічного розладу.

Учасниками дослідження стали 71 пари близнюків: як однояйцеві, які майже не мають відмінностей у геномі, так і двояйцеві, що мають 50% спільного генетичного матеріалу.

Це дало можливість вченим прослідкувати збіги та відміності у їхньому розвитку.

Вчені одразу звернули увагу на те, що підліткові відхилення в розмірі чи площі поверхні прилеглого ядра часто були передвісниками патологічної прокрастинації в дорослому віці.

Як зазначили автори дослідження, фактично патологічна прокрастинація, на відміну від звичайної, обумовлена відсутністю відчуття винагороди за виконані завдання.