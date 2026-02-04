Ученые нашли главную причину прокрастинации

Многие люди в своей жизни неоднократно сталкивались с проблемой прокрастинации. Речь идет о пренебрежении важными делами, которое может привести к неблагоприятным последствиям. Однако в рамках нового исследования стало известно, что чаще всего это не лень, а генетическая предрасположенность.
Главные тезисы
- Патологическая прокрастинация может являться признаком нейрологического расстройства, а не просто поведенческим нарушением.
- Дальнейшие исследования в этой области помогут лучше понять природу и механизмы прокрастинации.
Патологическая прокрастинация передается от родителей к детям
По словам ученых, результаты их исследования указывают на то, что уровень наследования патологической прокрастинации близок к 47%.
Что важно понимать, подобный уровень наследования имеет большинство физиологических черт людей, сообщает Molecular Psychiatry.
Участниками исследования стала 71 пара близнецов: как однояйцевые, почти не имеющие различий в геноме, так и двояйцевыя, у которых 50% общего генетического материала.
Это позволило ученым проследить совпадения и различия в их развитии.
Ученые сразу обратили внимание на то, что подростковые отклонения в размере или площади поверхности прилегающего ядра часто были предвестниками патологической прокрастинации во взрослом возрасте.
Как отметили авторы исследования, фактически патологическая прокрастинация, в отличие от обычной, обусловлена отсутствием ощущения вознаграждения за выполненные задачи.
