Учені виявили неочікувану користь кави для здоров'я
Учені виявили неочікувану користь кави для здоров'я

Кава здатна стояти на варті вашої пам'яті
Джерело:  online.ua

Про різноманітні переваги помірного вживання кави для здоров'я знає більшість людей. Однак нещодавнє відкриття науковців доводить — цей напій дійсно унікальний, адже здатен навіть усувати проблеми з пам'яттю, спричинені недосипом.

Головні тези:

  •  Недосип може заважати консолідації пам'яті.
  • Однак саме кофеїн здатний усунути ці порушення як на молекулярному, так і на поведінковому рівнях. 

Кава здатна стояти на варті вашої пам'яті

Нове важливе дослідження на гризунах провели науковці з Національного університету Сінгапупу.

Вони дійшли висновку, що ті гірше впізнавали інших особин свого виду, якщо перед тим не спали, пише Science alert.

Попри це, коли напередодні недосипу їм давали кофеїн, соціальна пам'ять мишей значно покращувалася.

Науковці дуже детально досліджували ділянку CA2 гіпокампа.

Що важливо розуміти, йдеться про частину мозку, яка відіграє важливу роль у формуванні соціальної пам'яті, тобто у здатності миші впізнавати іншу мишу, яку вона бачила раніше.

У межах дослідження було виявлено, що кофеїн покращує передачу сигналів у ділянці CA2. Вони застосували кофеїн до зразків мозкової тканини, взятих у тварин, які не спали.

Недосип є не лише причиною втоми, але і вибірково порушує важливі нейронні ланцюги пам'яті.

Ми виявили, що кофеїн здатний усунути ці порушення як на молекулярному, так і на поведінковому рівнях. Ця здатність свідчить про те, що користь кофеїну може виходити за межі простої допомоги в підтримці бадьорості, — заявив фізіолог Лік-Вей Вонг.

