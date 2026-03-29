Ученые обнаружили неожиданную пользу кофе для здоровья
Ученые обнаружили неожиданную пользу кофе для здоровья

Кофе способен стоять на страже вашей памяти
О различных преимуществах умеренного употребления кофе для здоровья знает большинство людей. Однако недавнее открытие ученых доказывает, что этот напиток действительно уникален, ведь способен даже устранять проблемы с памятью, вызванные недосыпом.

Главные тезисы

  • Недосып может мешать консолидации памяти.
  • Однако именно кофеин способен устранить эти нарушения как на молекулярном, так и поведенческом уровнях.

Кофе способен стоять на страже вашей памяти

Новое важное исследование на грызунах провели учёные из Национального университета Сингапупа.

Они пришли к выводу, что те хуже узнавали других особей своего вида, если прежде не спали, пишет Science alert.

Несмотря на это, когда накануне недосып им давали кофеин, социальная память мышей значительно улучшалась.

Ученые очень подробно исследовали участок CA2 гиппокампа.

Что важно понимать, речь идет о части мозга, которая играет важную роль в формировании социальной памяти, то есть в способности мыши узнавать другую мышь, которую она видела раньше.

В ходе исследования было обнаружено, что кофеин улучшает передачу сигналов в области CA2. Они применили кофеин к образцам мозговой ткани, взятых у неспавших животных.

Недосып не только является причиной усталости, но и избирательно нарушает важные нейронные цепи памяти.

Мы обнаружили, что кофеин способен устранить эти нарушения как на молекулярном, так и поведенческом уровнях. Эта способность свидетельствует о том, что польза кофеина может выходить за пределы простой помощи в поддержке бодрости, — заявил физиолог Лик-Вэй Вонг.

Больше по теме

Ученые обнаружили неожиданную причину быстрого старения женщин
Рождение детей и старение связаны
"Все сошли с ума". Впервые в истории учёные зафиксировали внезапное исчезновение звезды
Звезда M31-2014-DS1 коллапсировала крайне необычным способом
Ученые объяснили происхождение жутких звуков возле Бермудских островов
Ученые разгадали загадку жуткой мелодии

