Ученые обнаружили неожиданную пользу кофе для здоровья

О различных преимуществах умеренного употребления кофе для здоровья знает большинство людей. Однако недавнее открытие ученых доказывает, что этот напиток действительно уникален, ведь способен даже устранять проблемы с памятью, вызванные недосыпом.

Кофе способен стоять на страже вашей памяти

Новое важное исследование на грызунах провели учёные из Национального университета Сингапупа.

Они пришли к выводу, что те хуже узнавали других особей своего вида, если прежде не спали, пишет Science alert.

Несмотря на это, когда накануне недосып им давали кофеин, социальная память мышей значительно улучшалась.

Ученые очень подробно исследовали участок CA2 гиппокампа.

Что важно понимать, речь идет о части мозга, которая играет важную роль в формировании социальной памяти, то есть в способности мыши узнавать другую мышь, которую она видела раньше.

В ходе исследования было обнаружено, что кофеин улучшает передачу сигналов в области CA2. Они применили кофеин к образцам мозговой ткани, взятых у неспавших животных.

Недосып не только является причиной усталости, но и избирательно нарушает важные нейронные цепи памяти.