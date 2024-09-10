Удар РФ по Охматдиту. Україна встановила відповідального за атаку генерала

Україна встановила одного з причетних до обстрілу дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит 8 липня 2024 року. Це нинішній командувач військово-повітряних сил РФ генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Генерал РФ Кобилаш причетний до ракетного удару по лікарні “Охматдит”

Як зазначається, 10 вересня генпрокурор Андрій Костін разом з прокурором Карімом Ханом відвідав лікарню.

Під час розслідування було допитано 112 потерпілих та 50 свідків, проведено вибухотехнічні, судово-медичні та інші експертизи, а також проаналізовано відео з камер спостереження.

Розслідування встановило, що за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 09:15 російський бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС запустив ракету Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

Обстріл "Охматдиту" здійснила 22-а гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії.

Було з’ясовано, що літак злетів з аеродрому поблизу Оленєгорська в Росії, а запуск ракети здійснено над Саратовською областю РФ, за майже 600 км від кордону України.

Генерал-лейтенант РФ Сергій Кобилаш (фото — з відкритих джерел)

Ракета Х-101 увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівської області та почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію через чотири українські області, щоб уникнути української ППО. Приблизно о 10:45 ракета влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії лікарні "Охматдит". Поширити

Внаслідок удару загинуло двоє людей, серед яких дитячий лікар-нефролог, ще 35 отримали поранення, з них 9 дітей. Було пошкоджено адміністративні будівлі, лікувальні, лабораторні та діагностичні корпуси, трансформаторну підстанцію, господарські приміщення та станцію теплозабезпечення лікарні.

На місці події знайдено уламки ракети з маркуванням, яке підтверджує її виготовлення на підприємстві "КБ Радуга" у другому кварталі 2024 року.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ висунули Кобилашу заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Максимальна санкція за цей злочин передбачає довічне позбавлення волі. Костін повідомив, що справу можуть передати до Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, Кобилаш також підозрюється в інших воєнних злочинах в Україні, зокрема, у керівництві обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за ці злочини.

До слова, після злочинного удару по дитячій лікарні “Охмадит” у Києві 8 липня 2024 року у чат-бот ГУР МО України звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії армії РФ. Він передав Україні службові документи причетних до обстрілу.

Ракетний удар РФ по Охматдиту. Що відомо

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни.

8 липня країна-агресорка РФ вдарила по ній ракетою та повністю зруйнувала корпус токсикології. Ще чотири корпуси медзакладу пошкоджені.

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.

Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні “Охматдит”. Одна з них — молода лікарка медзакладу. Наразі відомо про 16 постраждалих. Восьмеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що помер хлопчик, який перебував у відділенні реанімації “Охматдиту” у момент російської ракетної атаки 8 липня.