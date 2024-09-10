Удар РФ по Охматдету. Украина установила ответственного за атаку генерала
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Охматдету. Украина установила ответственного за атаку генерала

Удар РФ по Охматдету. Украина установила ответственного за атаку генерала
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Источник:  Суспільне

Украина установила одного из причастных к обстрелу детской специализированной больницы Охматдет 8 июля 2024 года. Это нынешний командующий военно-воздушными силами РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Главные тезисы

  • Генерал-лейтенант РФ Сергей Кобылаш установлен ответственным за ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве.
  • В результате атаки 8 июля 2024 года погибли два человека, ранены 35, из них 9 детей.
  • Охматдет – крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс детей со всей страны.
  • Украина намерена передать дело об обстреле в Международный уголовный суд.
  • Ракетный удар РФ привел к разрушениям в больнице, пострадали различные отделения и корпуса медучреждения.

Генерал РФ Кобылаш причастен к ракетному удару по больнице "Охматдет"

Как отмечается, 10 сентября генпрокурор Андрей Костин вместе с прокурором Каримом Ханом посетил больницу.

В ходе расследования были допрошены 112 потерпевших и 50 свидетелей, проведены взрывотехнические, судебно-медицинские и другие экспертизы, а также проанализированы видео с камер наблюдения.

Расследование установило, что по приказу Кобылаша 8 июля 2024 в 09:15 российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС запустил ракету Х-101 по детской больнице в Киеве.

Обстрел "Охматдета" совершила 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации Воздушно-космических сил России.

Было установлено, что самолет взлетел с аэродрома вблизи Оленегорска в России, а запуск ракеты осуществлен над Саратовской областью РФ, в почти 600 км от границы Украины.

Генерал-лейтенант РФ Сергей Кобылаш (фото — из открытых источников)

Ракета Х-101 вошла в воздушное пространство Украины в районе Черниговской области и начала маневрировать, постоянно меняя траекторию через четыре украинских области во избежание украинской ПВО. Приблизительно в 10:45 ракета попала в отделение интенсивной и эфферентной терапии больницы "Охматдет".

В результате удара погибли два человека, среди которых детский врач-нефролог, еще 35 получили ранения, из них 9 детей. Были повреждены административные здания, лечебные, лабораторные и диагностические корпуса, трансформаторная подстанция, хозяйственные помещения и станция теплоснабжения больницы.

На месте происшествия найдены обломки ракеты с маркировкой, подтверждающей ее изготовление на предприятии "КБ Радуга" во втором квартале 2024 года.

На основании собранных доказательств следователи СБУ выдвинули Кобылашу заочное подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Максимальная санкция за это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Костин сообщил, что дело могут передать в Международный уголовный суд.

Напомним, Кобылаш также подозревается в других военных преступлениях в Украине, в частности, в руководстве обстрелами гражданской энергетической инфраструктуры в 2022-2023 годах. В марте 2024 г. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за эти преступления.

К слову, после преступного удара по детской больнице Охмадит в Киеве 8 июля 2024 года в чат-бот ГУР МО Украины обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии армии РФ. Он передал Украине служебные документы, причастные к обстрелу.

Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно

Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.

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