Удар РФ по Охматдету. Украина установила ответственного за атаку генерала

Украина установила одного из причастных к обстрелу детской специализированной больницы Охматдет 8 июля 2024 года. Это нынешний командующий военно-воздушными силами РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Генерал РФ Кобылаш причастен к ракетному удару по больнице "Охматдет"

Как отмечается, 10 сентября генпрокурор Андрей Костин вместе с прокурором Каримом Ханом посетил больницу.

В ходе расследования были допрошены 112 потерпевших и 50 свидетелей, проведены взрывотехнические, судебно-медицинские и другие экспертизы, а также проанализированы видео с камер наблюдения.

Расследование установило, что по приказу Кобылаша 8 июля 2024 в 09:15 российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС запустил ракету Х-101 по детской больнице в Киеве.

Обстрел "Охматдета" совершила 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации Воздушно-космических сил России.

Было установлено, что самолет взлетел с аэродрома вблизи Оленегорска в России, а запуск ракеты осуществлен над Саратовской областью РФ, в почти 600 км от границы Украины.

Генерал-лейтенант РФ Сергей Кобылаш (фото — из открытых источников)

Ракета Х-101 вошла в воздушное пространство Украины в районе Черниговской области и начала маневрировать, постоянно меняя траекторию через четыре украинских области во избежание украинской ПВО. Приблизительно в 10:45 ракета попала в отделение интенсивной и эфферентной терапии больницы "Охматдет". Поделиться

В результате удара погибли два человека, среди которых детский врач-нефролог, еще 35 получили ранения, из них 9 детей. Были повреждены административные здания, лечебные, лабораторные и диагностические корпуса, трансформаторная подстанция, хозяйственные помещения и станция теплоснабжения больницы.

На месте происшествия найдены обломки ракеты с маркировкой, подтверждающей ее изготовление на предприятии "КБ Радуга" во втором квартале 2024 года.

На основании собранных доказательств следователи СБУ выдвинули Кобылашу заочное подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Максимальная санкция за это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы. Костин сообщил, что дело могут передать в Международный уголовный суд.

Напомним, Кобылаш также подозревается в других военных преступлениях в Украине, в частности, в руководстве обстрелами гражданской энергетической инфраструктуры в 2022-2023 годах. В марте 2024 г. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за эти преступления.

К слову, после преступного удара по детской больнице Охмадит в Киеве 8 июля 2024 года в чат-бот ГУР МО Украины обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии армии РФ. Он передал Украине служебные документы, причастные к обстрелу.

Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно

Охматдет — крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тыс. детей со всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Пока известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.