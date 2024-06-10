Удар ЗСУ по військовому обʼєкту РФ під Джанкоєм — з'явилися супутникові знімки наслідків
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар ЗСУ по військовому обʼєкту РФ під Джанкоєм — з'явилися супутникові знімки наслідків

Джанкой
Джерело:  Радіо Свобода

Сили оборони України знищили військовий обʼєкт російської армії під окупованим Джанкоєм. Відповідні супутникові знімки потрапили в розпорядження проєкту «Схеми».

Головні тези:

  • Супутникові знімки підтверджують ракетний удар ЗСУ по військовому об'єкту РФ під Джанкоєм.
  • Українські військові уразили зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300 в окупованому Криму.
  • Результати ударів підтверджують значні втрати у російської протиповітряної оборони.
  • Редакція не має можливості верифікувати інформацію про уражені об'єкти, але Генштаб заявляє про успішні військові дії ЗСУ.
  • Міноборони РФ не коментувала ракетний удар ЗСУ та його наслідки, але Україна засвідчує успішні дії своїх військ в Криму.

Військовий об’єкт РФ під Джанкоєм знищено ракетним ударом ЗСУ

Супутник Planet Labs зафіксував результат ракетного удару ЗСУ по російському військовому об’єкту в ніч на 10 червня 2024 року.

На знімках, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), можна побачити наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.

Вранці 10 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.

Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною противника.

Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

На думку військового експерта Анатолія Храпчинського, тут могла розташовуватись російська радіолокаційна система «Подлєт», яка зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400.

Втім, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що РЛС в цьому місці розгортати не було сенсу, а отже це міг бути інший об’єкт військового призначення.

Згідно з повідомленням Генштабу, ЗСУ також завдали ударів по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300, розташованих біля Чорноморського та Євпаторії в окупованому Криму. Наразі редакція не має можливості верифікувати цю інформацію.

У Міноборони РФ ракетний удар ЗСУ та його наслідки не коментували.

ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон в Криму

Як зазначає Генштаб, українські ракетні удари були успішними і протиповітряна оборони росіян у Криму зазнала значних втрат.

Один удар прийшовся по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а два удари по зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодну з українських ракет росіяни не перехопили, стверджують у Генштабі. Радари комплексів С-300/С-400 у районах ударів припинили роботу, а на всіх трьох позиціях була детонація боєкомплектів.

До слова, 10 червня в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили 2 РЛС та артсистему російської армії
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили російський корабель "Циклон" ще на стадії випробувань — Плетенчук
"Циклон"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили три ракетних дивізіони російських С-400 і С-300 в Криму
Генштаб ЗСУ
с-300

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?