Удар ЗСУ по військовому обʼєкту РФ під Джанкоєм — з'явилися супутникові знімки наслідків

Сили оборони України знищили військовий обʼєкт російської армії під окупованим Джанкоєм. Відповідні супутникові знімки потрапили в розпорядження проєкту «Схеми».

Військовий об’єкт РФ під Джанкоєм знищено ракетним ударом ЗСУ

Супутник Planet Labs зафіксував результат ракетного удару ЗСУ по російському військовому об’єкту в ніч на 10 червня 2024 року.

На знімках, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), можна побачити наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.

Вранці 10 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.

Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною противника.

Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

На думку військового експерта Анатолія Храпчинського, тут могла розташовуватись російська радіолокаційна система «Подлєт», яка зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400.

Втім, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що РЛС в цьому місці розгортати не було сенсу, а отже це міг бути інший об’єкт військового призначення. Поширити

Згідно з повідомленням Генштабу, ЗСУ також завдали ударів по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300, розташованих біля Чорноморського та Євпаторії в окупованому Криму. Наразі редакція не має можливості верифікувати цю інформацію.

У Міноборони РФ ракетний удар ЗСУ та його наслідки не коментували.

ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон в Криму

Як зазначає Генштаб, українські ракетні удари були успішними і протиповітряна оборони росіян у Криму зазнала значних втрат.

Один удар прийшовся по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а два удари по зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Жодну з українських ракет росіяни не перехопили, стверджують у Генштабі. Радари комплексів С-300/С-400 у районах ударів припинили роботу, а на всіх трьох позиціях була детонація боєкомплектів.