Удар ЗСУ по військовому обʼєкту РФ під Джанкоєм — з'явилися супутникові знімки наслідків

Сили оборони України знищили військовий обʼєкт російської армії під окупованим Джанкоєм. Відповідні супутникові знімки потрапили в розпорядження проєкту «Схеми».
Головні тези:
- Супутникові знімки підтверджують ракетний удар ЗСУ по військовому об'єкту РФ під Джанкоєм.
- Українські військові уразили зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300 в окупованому Криму.
- Результати ударів підтверджують значні втрати у російської протиповітряної оборони.
- Редакція не має можливості верифікувати інформацію про уражені об'єкти, але Генштаб заявляє про успішні військові дії ЗСУ.
- Міноборони РФ не коментувала ракетний удар ЗСУ та його наслідки, але Україна засвідчує успішні дії своїх військ в Криму.
Військовий об’єкт РФ під Джанкоєм знищено ракетним ударом ЗСУ
Супутник Planet Labs зафіксував результат ракетного удару ЗСУ по російському військовому об’єкту в ніч на 10 червня 2024 року.
На знімках, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), можна побачити наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.
Вранці 10 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.
Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною противника.
Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.
На думку військового експерта Анатолія Храпчинського, тут могла розташовуватись російська радіолокаційна система «Подлєт», яка зокрема використовується у комплексі разом з С-300 та С-400.
Згідно з повідомленням Генштабу, ЗСУ також завдали ударів по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300, розташованих біля Чорноморського та Євпаторії в окупованому Криму. Наразі редакція не має можливості верифікувати цю інформацію.
У Міноборони РФ ракетний удар ЗСУ та його наслідки не коментували.
ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон в Криму
Як зазначає Генштаб, українські ракетні удари були успішними і протиповітряна оборони росіян у Криму зазнала значних втрат.
Один удар прийшовся по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а два удари по зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
Жодну з українських ракет росіяни не перехопили, стверджують у Генштабі. Радари комплексів С-300/С-400 у районах ударів припинили роботу, а на всіх трьох позиціях була детонація боєкомплектів.
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