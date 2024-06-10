Удар ВСУ по военному объекту РФ под Джанкоем — появились спутниковые снимки последствий
Категория
Украина
Дата публикации

Удар ВСУ по военному объекту РФ под Джанкоем — появились спутниковые снимки последствий

Джанкой
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Источник:  Радио Свобода

Силы обороны Украины уничтожили военный объект российской армии под оккупированным Джанкоем. Соответствующие спутниковые снимки попали в распоряжение проекта "Схемы".

Главные тезисы

  • Спутниковые снимки подтверждают ракетный удар ВСУ по военному объекту РФ в оккупированном Крыму.
  • Украинские военные поразили зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300, нанеся значительные потери российской противовоздушной обороне.
  • Генштаб заявляет об успешных военных действиях ВСУ, ни одна из украинских ракет не была перехвачена.
  • Спутниковые снимки показывают масштабный пожар у железной дороги в городе Джанкой после ракетного удара.
  • Удары украинских военных также нанесены по двум зенитным ракетным дивизионам С-300, вызвав детонацию боекомплектов и прекращение работы радаров комплексов.

Военный объект РФ под Джанкоем уничтожен ракетным ударом ВСУ

Спутник Planet Labs зафиксировал результат ракетного удара ВСУ по российскому военному объекту в ночь на 10 июня 2024 года.

На снимках, которые есть в распоряжении журналистов «Схем» (Радио Свобода), можно увидеть последствия масштабного пожара у железной дороги в городе Джанкой в оккупированном Крыму.

Утром 10 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 в Джанкое.

Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена «высокоэффективной» противовоздушной обороной противника.

Пока качество спутниковых снимков не позволяет точно установить тип пораженной техники. Впрочем, видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а затем также построили и фортификационные сооружения.

По мнению военного эксперта Анатолия Храпчинского, здесь могла располагаться российская радиолокационная система «Подлет», которая, в частности, используется в комплексе вместе с С-300 и С-400.

Впрочем, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что РЛС в этом месте разворачивать не было смысла, а значит, это мог быть другой объект военного назначения.

Согласно сообщению Генштаба, ВСУ также нанесли удары по двум зенитным ракетным дивизионам С-300, расположенным возле Черноморского и Евпатории в оккупированном Крыму. Пока редакция не имеет возможности верифицировать эту информацию.

В Минобороны РФ ракетный удар ВСУ и его последствия не комментировались.

ВСУ разбили зенитный ракетный дивизион в Крыму

Как отмечает Генштаб, украинские ракетные удары были успешными и противовоздушная оборона россиян в Крыму понесла значительные потери.

Один удар пришелся по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а два удара по зенитному ракетному дивизиону С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Ни одну из украинских ракет россияне не перехватили, утверждают в Генштабе. Радары комплексов С-300/С-400 в районах ударов прекратили работу, а на всех трех позициях была детонация боекомплектов.

К слову, 10 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Сообщалось о взрывах в Евпатории, Сакском и Джанкойском районе.

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