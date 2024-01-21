Україна будує власну потужну лінію оборони — The Telegraph

Наразі Україна будує власну масштабну лінію оборони на кшалт побудованної російськими військовими злочинцями на окупованих українських територіях так званої “лінії Суровікіна”.

Що відомо про масштабне будівництво Україною оборонних укріплень

За інформацією журналістів видання, нові оборонні укріплення вже зведено на ключових ділянках фронту, а їхня загальна протяжність складає понад 1 тис км.

Автори матеріалу додають, що оборонні фортифікаційні споруди почали з’являтись після проведення українськими військовими контрнаступальної операції у минулому році.

Зокрема, у матеріалі видання згадується заява президента Володимира Зеленського наприкінці грудня минулого року про значне посилення Україною оборонних ліній.

Зокрема, оборонні фортифікації з’явились в районі Лимана та Авдіївки і Куп’янська на Харківщині.

На думку журналістів, оборонні споруди, побудовані Україною, сильною нагадують так звану “лінію Суровікіна”, яку російські окупанти побудували на підконтрольних їм територіях півдня України.

Так, мова йде про трирівневу систему окопів, пасток для танків та іншої бронетехніки, а також лінію опорних пунктів.

Під час контрнаступу українських військових у Запорізькій області такі опорні пункти російські окупанти використовували для зупинки українського контрнаступу.

За словами військових аналітиків, концепція “активної оборони”, яку успішно використовують українські військові, передбачає утримування оборонних ліній та одночасні контратаки із метою виявлення слабких місць противника та спроби прориву оборони.

Що відомо про оборону ЗСУ на різних ділянках фронту

Зокрема, у матеріалі видання зазначається, що ключова лінія оборони ЗСУ наразі розташовується в районі Авдіївки на Донеччині, де чимала кількість озер та річок виступає природньою перешкодою для ворожого наступу.

За ними розташовується місто Покровськ із дворівневою системою окопів навколо нього.

При цьому, за оцінками аналітиків, найважчою для російських окупантів може виявитись оборона навколо Чернігова, звідки українські військові змусили злочинців армії РФ відступити навесні 2022 року.

Зокрема, аналітики та західні видання підкреслюють, що оборону Києва після спроби наступу армії РФ навесні 2022 року було посилено на 63%.

Зокрема, північна частина навколо української столиці облаштована системою окопів та широких протитанкових рвів.

Власне, там російські загарбники почали свій повномасштабний наступ 24 лютого. Так звані "зуби дракона", бетонні конструкції для блокування танків і бронетехніки, вкриті також колючим дротом.

У виданні додають, що не очікується, що ця зона може стати новим фронтом. Водночас, додають аналітики, її статична оборона може дозволити Україні розгорнути основну частину своїх сил ближче до лінії бойових зіткнень.