Сейчас Украина строит собственную масштабную линию обороны по типу построенной российскими военными преступниками на оккупированных украинских территориях так называемой "линии Суровикина".

Что известно о масштабном строительстве Украиной оборонных укреплений

По информации журналистов издания, новые оборонные укрепления уже построены на ключевых участках фронта, а их общая протяженность составляет более 1 тыс. км.

Авторы материала добавляют, что оборонные фортификационные сооружения начали появляться после проведения украинских военных контрнаступательной операции в прошлом году.

В частности, в материале упоминается заявление президента Владимира Зеленского в конце декабря прошлого года о значительном усилении Украиной оборонных линий.

В частности, оборонные фортификации появились в районе Лимана и Авдеевки и Купянска Харьковской области.

По мнению журналистов, оборонные сооружения, построенные Украиной, сильно напоминают так называемую "линию Суровикина", которую российские оккупанты построили на подконтрольных им югу Украины.

Так, речь идет о трехуровневой системе окопов, ловушек для танков и другой бронетехники, а также линии опорных пунктов.

Во время контрнаступления украинских военных в Запорожской области такие опорные пункты российские оккупанты использовали для остановки украинского контрнаступления.

По словам военных аналитиков, концепция активной обороны, которую успешно используют украинские военные, предусматривает содержание оборонных линий и одновременные контратаки с целью выявления слабых мест противника и попытки прорыва обороны.

Что известно об обороне ВСУ на разных участках фронта

В частности, в материале издания отмечается, что ключевая линия обороны ВСУ сейчас располагается в районе Авдеевки Донецкой области, где большое количество озер и рек выступает естественным препятствием для враждебного наступления.

За ними размещается город Покровск с двухуровневой системой окопов вокруг него.

При этом, по оценкам аналитиков, самой тяжелой для российских окупантов может оказаться оборона вокруг Чернигова, откуда украинские военные заставили преступников армии РФ отступить весной 2022 года.

В частности, аналитики и западные издания подчеркивают, что оборона Киева после попытки наступления армии РФ весной 2022 года была усилена на 63%.

В частности, северная часть вокруг украинской столицы обустроена системой окопов и широких противотанковых рвов.

По сути, там российские захватчики начали свое полномасштабное наступление 24 февраля. Так называемые "зубы дракона", бетонные конструкции для блокировки танков и бронетехники, покрыты также колючей проволокой.

В издании добавляется, что не ожидается, что эта зона может стать новым фронтом. В то же время, добавляют аналитики, ее статическая оборона может позволить Украине развернуть основную часть своих сил поближе к линии боевых столкновений.