Україна готова придбати у США великий пакет озброєння — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна готова придбати у США великий пакет озброєння — Зеленський

ППО
Джерело:  Суспільне

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США "великий пакет" озброєнь. Про це він сказав на зустрічі із журналістами 9 квітня

Головні тези:

  • Україна заявляє про готовність придбати великий пакет озброєння у США, що є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни.
  • Президент Зеленський підкреслив, що ця ініціатива є форматом співпраці, за який Україна буде готова заплатити, не просить безплатно та розраховує на гарантію безпеки.
  • Україна шукає можливості придбати озброєння на 30-50 мільярдів і вважає це захистом та важливою допомогою після закінчення війни.

Україна готова придбати у США великий пакет озброєння

За його словами, Київ вже передав американській стороні перелік озброєнь, які готовий придбати. Йдеться про ППО та інші "відповідні інструменти".

Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безплатно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він додав, що Україна готова знайти для цього пакету озброєнь "і 30, і 50 мільярдів", проте не уточнив у якій валюті.

Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів є, на які ми готові.

У січні США надали Україні останній пакет військової допомоги на 500 млн дол.

У березні ABC News з посиланням на американських посадовців повідомляло, що Україна отримала 90% зброї, яку виділив попередній президент США Джо Байден в рамках пакетів Presidential Drawdown Authority (PDA).

Нова адміністрація Дональда Трампа ще не оголошувала Україні допомоги.

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