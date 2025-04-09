Україна готова придбати у США великий пакет озброєння — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити у США "великий пакет" озброєнь. Про це він сказав на зустрічі із журналістами 9 квітня
Головні тези:
- Україна заявляє про готовність придбати великий пакет озброєння у США, що є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни.
- Президент Зеленський підкреслив, що ця ініціатива є форматом співпраці, за який Україна буде готова заплатити, не просить безплатно та розраховує на гарантію безпеки.
- Україна шукає можливості придбати озброєння на 30-50 мільярдів і вважає це захистом та важливою допомогою після закінчення війни.
Україна готова придбати у США великий пакет озброєння
За його словами, Київ вже передав американській стороні перелік озброєнь, які готовий придбати. Йдеться про ППО та інші "відповідні інструменти".
Він додав, що Україна готова знайти для цього пакету озброєнь "і 30, і 50 мільярдів", проте не уточнив у якій валюті.
У січні США надали Україні останній пакет військової допомоги на 500 млн дол.
У березні ABC News з посиланням на американських посадовців повідомляло, що Україна отримала 90% зброї, яку виділив попередній президент США Джо Байден в рамках пакетів Presidential Drawdown Authority (PDA).
Нова адміністрація Дональда Трампа ще не оголошувала Україні допомоги.
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