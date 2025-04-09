Украина готова приобрести у США большой пакет вооружения — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина готова приобрести у США большой пакет вооружения — Зеленский

ПВО
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Источник:  Суспільне

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США "большой пакет" вооружений. Об этом он сказал на встрече с журналистами 9 апреля

Главные тезисы

  • Украина готова приобрести большой пакет вооружения у США для укрепления обороноспособности страны.
  • Инициатива покупки вооружений является форматом сотрудничества, за который Украина готова заплатить, не просит бесплатно и рассчитывает на гарантию безопасности.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность приобретения пакета вооружений на 30-50 миллиардов как защиты и помощи после войны.

Украина готова приобрести у США большой пакет вооружения

По его словам, Киев уже передал американской стороне перечень готовящихся вооружений. Речь идет о ПВО и других "подходящих инструментах".

Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он добавил, что Украина готова найти для этого пакета вооружений "и 30 и 50 миллиардов", однако не уточнил в какой валюте.

Это защита, это нам будет помощь после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов есть, на которые мы готовы.

В январе США предоставили Украине последний пакет военной помощи на 500 млн. дол.

В марте ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Украина получила 90% оружия, которое выделил предыдущий президент США Джо Байден в рамках пакетов Presidential Drawdown Authority (PDA).

Новая администрация Дональда Трампа еще не объявляла Украине помощь.

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