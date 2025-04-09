Украина готова приобрести у США большой пакет вооружения — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США "большой пакет" вооружений. Об этом он сказал на встрече с журналистами 9 апреля
Главные тезисы
- Украина готова приобрести большой пакет вооружения у США для укрепления обороноспособности страны.
- Инициатива покупки вооружений является форматом сотрудничества, за который Украина готова заплатить, не просит бесплатно и рассчитывает на гарантию безопасности.
- Президент Зеленский подчеркнул важность приобретения пакета вооружений на 30-50 миллиардов как защиты и помощи после войны.
Украина готова приобрести у США большой пакет вооружения
По его словам, Киев уже передал американской стороне перечень готовящихся вооружений. Речь идет о ПВО и других "подходящих инструментах".
Он добавил, что Украина готова найти для этого пакета вооружений "и 30 и 50 миллиардов", однако не уточнил в какой валюте.
В январе США предоставили Украине последний пакет военной помощи на 500 млн. дол.
В марте ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Украина получила 90% оружия, которое выделил предыдущий президент США Джо Байден в рамках пакетов Presidential Drawdown Authority (PDA).
Новая администрация Дональда Трампа еще не объявляла Украине помощь.
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