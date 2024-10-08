Україна повернула ще 7 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Порятунок українських дітей триває

Першими подробицями поділився уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він звертає увагу на те, що повернути неповнолітніх разом з їхніми родинами вдалося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Чотири родини із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які жили під тиском російської окупації, нарешті вирвалися на волю. На ТОТ сім’ї були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів — отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та навіть змушували приміряти форму загарбників. Кожен день був випробуванням: страх через озброєні обшуки, допити, тиск щодо погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей, занепад власної справи та гідного заробітку. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної ради України з прав людини

Він також додав, що врятованих українців зустріли його представники у регіонах для того, щоб допомогти із закриттям першочергових потреб після повернення.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Дмитро Лубінець також нагадав алгоритм дій на випадок, якщо дитина зникає і про її місцезнаходження наразі нічого невідомо.

обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ви переконані, що дитину депортували у РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана. Контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону.

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.