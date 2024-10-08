Україна повернула ще 7 дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще 7 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Дмитро Лубінець
діти

7 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Головні тези:

  • Ще кілька українських родин вирвалися на волю з окупованих регіонів після життя під тиском російських солдатів.
  • Успішно врятованих українців та їхніх дітей зустріли та надали допомогу з першочерговими потребами.
  • Дмитро Лубінець нагадав про алгоритм дій у разі викрадення дітей російськими загарбниками.

Порятунок українських дітей триває

Першими подробицями поділився уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він звертає увагу на те, що повернути неповнолітніх разом з їхніми родинами вдалося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Чотири родини із Херсонської, Запорізької та Луганської областей, які жили під тиском російської окупації, нарешті вирвалися на волю. На ТОТ сім’ї були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів — отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та навіть змушували приміряти форму загарбників. Кожен день був випробуванням: страх через озброєні обшуки, допити, тиск щодо погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей, занепад власної справи та гідного заробітку.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної ради України з прав людини

Він також додав, що врятованих українців зустріли його представники у регіонах для того, щоб допомогти із закриттям першочергових потреб після повернення.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Дмитро Лубінець також нагадав алгоритм дій на випадок, якщо дитина зникає і про її місцезнаходження наразі нічого невідомо.

  1. обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102.

  2. Якщо ви переконані, що дитину депортували у РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана.

  3. Контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону.

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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