Украина вернула еще 7 детей с временно оккупированных Россией территорий

7 украинских детей с их семьями удалось вернуть с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

Спасение украинских детей продолжается

Первыми подробностями поделился уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он обращает внимание на то, что вернуть несовершеннолетних вместе с их семьями удалось в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Четыре семьи из Херсонской, Запорожской и Луганской областей, живших под давлением российской оккупации, наконец-то вырвались на свободу. На ВОТ семье были вынуждены подчиняться жестким условиям оккупантов — получать российские паспорта, отдавать своих детей в российские школы, где учили лживую историю и даже заставляли примерять форму захватчиков. Каждый день был испытанием: страх из-за вооруженных обысков, допросов, давления и угроз. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Он также добавил, что спасенных украинцев встретили его представители в регионах для того, чтобы помочь с закрытием первоочередных потребностей после возвращения.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Дмитрий Лубинец также напомнил алгоритм действий на случай, если ребенок исчезает и о его местонахождении пока ничего неизвестно.

обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102. Если вы убеждены, что ребенка депортировали в РФ, находится ли он на ТОТ, то кроме полиции стоит сообщить и нам — Офису Омбудсмана. Контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 — в пределах Украины, 044 299 74 08 — для звонков из-за границы.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Он был снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.