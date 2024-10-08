Украина вернула еще 7 детей с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще 7 детей с временно оккупированных Россией территорий

Дмитрий Лубинец
дети
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7 украинских детей с их семьями удалось вернуть с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

Главные тезисы

  • Еще несколько украинских семей вырвались на свободу из оккупированных регионов после жизни под давлением российских солдат.
  • Успешно спасенных украинцев и детей встретили и оказали помощь с первоочередными потребностями.
  • Дмитрий Лубинец напомнил об алгоритме действий в случае похищения детей российскими захватчиками.

Спасение украинских детей продолжается

Первыми подробностями поделился уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он обращает внимание на то, что вернуть несовершеннолетних вместе с их семьями удалось в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Четыре семьи из Херсонской, Запорожской и Луганской областей, живших под давлением российской оккупации, наконец-то вырвались на свободу. На ВОТ семье были вынуждены подчиняться жестким условиям оккупантов — получать российские паспорта, отдавать своих детей в российские школы, где учили лживую историю и даже заставляли примерять форму захватчиков. Каждый день был испытанием: страх из-за вооруженных обысков, допросов, давления и угроз.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Он также добавил, что спасенных украинцев встретили его представители в регионах для того, чтобы помочь с закрытием первоочередных потребностей после возвращения.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Дмитрий Лубинец также напомнил алгоритм действий на случай, если ребенок исчезает и о его местонахождении пока ничего неизвестно.

  1. обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102.

  2. Если вы убеждены, что ребенка депортировали в РФ, находится ли он на ТОТ, то кроме полиции стоит сообщить и нам — Офису Омбудсмана.

  3. Контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 — в пределах Украины, 044 299 74 08 — для звонков из-за границы.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Он был снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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