Украина вернула еще 7 детей с временно оккупированных Россией территорий

7 украинских детей с их семьями удалось вернуть с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Луганской областей.
Главные тезисы
- Еще несколько украинских семей вырвались на свободу из оккупированных регионов после жизни под давлением российских солдат.
- Успешно спасенных украинцев и детей встретили и оказали помощь с первоочередными потребностями.
- Дмитрий Лубинец напомнил об алгоритме действий в случае похищения детей российскими захватчиками.
Спасение украинских детей продолжается
Первыми подробностями поделился уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он обращает внимание на то, что вернуть несовершеннолетних вместе с их семьями удалось в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
Он также добавил, что спасенных украинцев встретили его представители в регионах для того, чтобы помочь с закрытием первоочередных потребностей после возвращения.
Дмитрий Лубинец также напомнил алгоритм действий на случай, если ребенок исчезает и о его местонахождении пока ничего неизвестно.
обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102.
Если вы убеждены, что ребенка депортировали в РФ, находится ли он на ТОТ, то кроме полиции стоит сообщить и нам — Офису Омбудсмана.
Контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 — в пределах Украины, 044 299 74 08 — для звонков из-за границы.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Он был снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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