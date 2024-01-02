Україна спільно з Westinghouse розробила новий вид ядерного пального

Сьогодні вже відповідне пальне функціонує в Україні. За допомогою цього виду фактично знищена монополія "Росатому" на ринку постачання ядерного пального.
Україна відмовилася від російського ядерного пального
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що компанія Westinghouse спільно з українськими фахівцями розробила новий вид ядерного пального.
Міністр розповів, що пальне вже є на реакторах Рівненської АЕС.
Раніше стало відомо, що НАЕК "Енергоатом" та компанія Holtec International планують побудувати в Україні завод із виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива.
Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом
До 2026 року Україна завдяки власному виробництву планує наполовину забезпечувати себе ядерним паливом, а іншу половину отримувати від партнерства з Westinghouse.
Про це заявив президент "Енергоатома" Петро Котін під час робочого візиту до одного з відокремлених підрозділів НАЕК, передає пресслужба компанії.
За його словами, прогрес та подальший розвиток нашого власного виробництва закріпить остаточний відхід від технологій з РФ.
Зокрема, Україна продовжує ліцензування, яке має завершитися вже цього року, аби наростити промислове виробництво хвостовиків тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій, які підприємство "Енергоатома" реалізує за технологією компанії Westinghouse.
Також аналогічний процес передбачений і для головок для паливних касет у 2024 році.
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