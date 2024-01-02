Украина совместно с Westinghouse разработала новый вид ядерного топлива

Сегодня уже соответствующее топливо функционирует в Украине. С помощью этого вида фактически уничтожена монополия "Росатома" на рынке поставок ядерного горючего.
Украина отказалась от российского ядерного топлива
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что компания Westinghouse совместно с украинскими специалистами разработала новый вид ядерного горючего.
Министр рассказал, что горючее уже есть на реакторах Ровенской АЭС.
Ранее стало известно, что НАЭК "Энергоатом" и компания Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива.
Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом
К 2026 году Украина благодаря собственному производству планирует наполовину снабжать себя ядерным топливом, а другую половину получать от партнерства с Westinghouse.
Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин во время рабочего визита в одно из обособленных подразделений НАЭК, передает пресс-служба компании.
По его словам, прогресс и дальнейшее развитие нашего собственного производства закрепит окончательный уход от технологий из РФ.
В частности, Украина продолжает лицензирование, которое должно завершиться уже в этом году, чтобы нарастить промышленное производство хвостовиков тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций, реализуемых предприятием "Энергоатома" по технологии компании Westinghouse.
Также аналогичный процесс предусмотрен и для головок для топливных кассет в 2024 году.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-