Украина совместно с Westinghouse разработала новый вид ядерного топлива

Сегодня уже соответствующее топливо функционирует в Украине. С помощью этого вида фактически уничтожена монополия "Росатома" на рынке поставок ядерного горючего.

Украина отказалась от российского ядерного топлива

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что компания Westinghouse совместно с украинскими специалистами разработала новый вид ядерного горючего.

Сегодня уже соответствующее горючее функционирует в Украине. Это в первый раз в истории. С помощью этого вида фактически мы уже уничтожили монополию "Росатома" на рынке поставок ядерного горючего, – отметил Галущенко. Поделиться

Министр рассказал, что горючее уже есть на реакторах Ровенской АЭС.

Но это и открыло путь для многих государств Европы, как Финляндия, Чехия, эксплуатирующих такие типы реакторови получающих горючее диверсифицировано от "Росатома". И это дает ответ на вопрос, а где взять горючее, кроме России? Вот, оно есть. Этот вопрос санкций ускоряет. Есть еще один вопрос, который, я думаю, тоже в ближайшее время будет решен, и на этом вопросе санкций заработает, – добавил чиновник. Поделиться

Ранее стало известно, что НАЭК "Энергоатом" и компания Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива.

Украина будет обеспечивать себя ядерным топливом

К 2026 году Украина благодаря собственному производству планирует наполовину снабжать себя ядерным топливом, а другую половину получать от партнерства с Westinghouse.

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин во время рабочего визита в одно из обособленных подразделений НАЭК, передает пресс-служба компании.

По его словам, прогресс и дальнейшее развитие нашего собственного производства закрепит окончательный уход от технологий из РФ.

В частности, Украина продолжает лицензирование, которое должно завершиться уже в этом году, чтобы нарастить промышленное производство хвостовиков тепловыделяющих сборок ядерных реакторов атомных электростанций, реализуемых предприятием "Энергоатома" по технологии компании Westinghouse.

Также аналогичный процесс предусмотрен и для головок для топливных кассет в 2024 году.