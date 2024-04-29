Україна виборола майже 70 нагород на ЧЄ-2024 з параплавання

Українська збірна з параплавання стала першою за кількістю нагород на Чемпіонаті Європи-2024.

Україна отримала 68 нагород на ЧЄ-2024 з параплавання

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи-2024 з параплавання, що впродовж семи днів проходив у португальській Мадейрі. Команду представили 45 спортсменів: 27 — з порушеннями опорно-рухового апарату, 16 — зору, а також двоє — з інтелектуальними порушеннями.

Загалом за весь чемпіонат українці завоювали найбільшу кількість медалей серед усіх країн-учасниць — 68. На рахунку "синьо-жовтих" — 21 золота, 26 срібних та 21 бронзова нагороди. У підсумковому медальному заліку збірна посіла друге місце, адже Італія випередила її за кількістю "золота" (26). Це вже сьома поспіль континентальна першість, на якій Україна ввійшла до топ-2. Поширити

Нагороди "нейтральних" російських і білоруських плавців, яких допустили до змагань, у заліку не враховувалися. Загалом представники країн-агресорок здобули 75 медалей (25+18+32).

ЧЄ-2024 з параплавання. Медальний залік: топ-10

Італія — 26 золотих + 21 срібна + 16 бронзових (63 медалі загалом)

Україна — 21+26+21 (68)

Нідерланди — 13+8+7 (28)

Велика Британія — 13+8+5 (26)

Іспанія — 10+15+14 (39)

Франція — 8+8+9 (25)

Німеччина — 7+6+5 (18)

Ізраїль — 6+5+3 (14)

Ірландія — 3+4+5 (12)

Швейцарія — 3+1+1 (5)

Загальна кількість медалей України за всю історію участі в Євро з параплавання зросла до 637. Тепер у збірної — 239 золотих, 217 срібних та 181 бронзова нагорода.

🚨 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱



🇺🇦Andrii Trusov breaks another WR at #Madeira2024, now in the men's 100m Freestyle S7 with a time of ⏱️59.62 #ParaSwimming @ukrparalympic pic.twitter.com/uwYdBqg6Ki — #ParaSwimming (@Para_swimming) April 27, 2024

Найтитулованішим плавцем української команди на цьому чемпіонаті Європи став Андрій Трусов. Представник Донеччини здобув сім медалей: пʼять золотих та по одній срібній і бронзовій. Це другий показник серед усіх учасників турніру. Більше — лише в нідерландця Роґіра Дорсмана (6+0+1).

Крім того, Трусов встановив у Мадейрі одразу два світові рекорди: на стометрівках на спині (1:07.60 хв) та вільним стилем (59.62 с).

Що відомо про першу в історії України золоту медаль на ЧС з водних видів спорту

Український пловець Владислав Бухов здобув першу в історії України золоту медаль під час змагань серед чоловіків у запливі вільним стилем на Чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту, який проходить у Катарі.

Зазначається, що Бухов першим фінішував на дистанції 50 м вільним стилем. Це перша золота медаль України у цьому виді змагань.

Бухов подолав п'ятдесятметрівку за 21,44 секунди. На фініші він випередив австралійця Макевоя лише на 0,01 секунди. Доповнив подіум британський плавець Прауд.