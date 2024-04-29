Украина завоевала почти 70 наград на ЧЕ-2024 по параплаванию

Украинская сборная по параплаванию стала первой по количеству наград на Чемпионате Европы-2024.
Украина получила 68 наград на ЧЕ-2024 по параплаванию
Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы-2024 по параплаванию, который в течение семи дней проходил в португальской Мадейре. Команду представили 45 спортсменов: 27 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 16 — зрения, а также двое — с интеллектуальными нарушениями.
Награды "нейтральных" российских и белорусских пловцов, допущенных к соревнованиям, в зачете не учитывались. В целом представители стран-агрессоров получили 75 медалей (25+18+32).
ЧЕ-2024 по параплаванию. Медальный зачет: топ-10
Италия — 26 золотых + 21 серебряная + 16 бронзовых (63 медали в целом)
Украина — 21+26+21 (68)
Нидерланды — 13+8+7 (28)
Великобритания — 13+8+5 (26)
Испания — 10+15+14 (39)
Франция — 8+8+9 (25)
Германия — 7+6+5 (18)
Израиль — 6+5+3 (14)
Ирландия — 3+4+5 (12)
Швейцария — 3+1+1 (5)
Общее количество медалей Украины за всю историю участия в Евро по параплаванию выросло до 637. Теперь у сборной — 239 золотых, 217 серебряных и 181 бронзовая награда.
Самым титулованным пловцом украинской команды на этом чемпионате Европы стал Андрей Трусов. Представитель Донбасса получил семь медалей: пять золотых и по одной серебряной и бронзовой. Это второй показатель среди всех участников турнира. Больше только у нидерландца Рогира Дорсмана (6+0+1).
Кроме того, Трусов установил в Мадейре сразу два мировых рекорда: на стометровках на спине (1:07:60 мин) и свободным стилем (59:62 с).
Что известно о первой в истории Украины золотой медали на ЧМ по водным видам спорта
Украинский пловец Владислав Бухов завоевал первую в истории Украины золотую медаль во время соревнований среди мужчин в заплыве свободным стилем на Чемпионате мира-2024 по водным видам спорта, который проходит в Катаре.
Отмечается, что Бухов первым финишировал на дистанции 50 м вольным стилем. Это первая золотая медаль Украины в этом соревновании.
Бухов преодолел пятидесятиметровку за 21,44 секунды. На финише он опередил австралийца Макевоя всего на 0,01 секунды. Дополнил подиум британский пловец Прауд.
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