Украина завоевала почти 70 наград на ЧЕ-2024 по параплаванию
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина завоевала почти 70 наград на ЧЕ-2024 по параплаванию

Чуфаров
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская сборная по параплаванию стала первой по количеству наград на Чемпионате Европы-2024.

Украина получила 68 наград на ЧЕ-2024 по параплаванию

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы-2024 по параплаванию, который в течение семи дней проходил в португальской Мадейре. Команду представили 45 спортсменов: 27 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 16 — зрения, а также двое — с интеллектуальными нарушениями.

Всего за весь чемпионат украинцы завоевали наибольшее количество медалей среди всех стран-участниц — 68. На счету "сине-желтых" — 21 золото, 26 серебряных и 21 бронзовая награда. В итоговом медальном зачете сборная заняла второе место, ведь Италия опередила ее по количеству золота (26). Это уже седьмое подряд континентальное первенство, на котором Украина вошла в топ-2.

Награды "нейтральных" российских и белорусских пловцов, допущенных к соревнованиям, в зачете не учитывались. В целом представители стран-агрессоров получили 75 медалей (25+18+32).

ЧЕ-2024 по параплаванию. Медальный зачет: топ-10

  • Италия — 26 золотых + 21 серебряная + 16 бронзовых (63 медали в целом)

  • Украина — 21+26+21 (68)

  • Нидерланды — 13+8+7 (28)

  • Великобритания — 13+8+5 (26)

  • Испания — 10+15+14 (39)

  • Франция — 8+8+9 (25)

  • Германия — 7+6+5 (18)

  • Израиль — 6+5+3 (14)

  • Ирландия — 3+4+5 (12)

  • Швейцария — 3+1+1 (5)

Общее количество медалей Украины за всю историю участия в Евро по параплаванию выросло до 637. Теперь у сборной — 239 золотых, 217 серебряных и 181 бронзовая награда.

Самым титулованным пловцом украинской команды на этом чемпионате Европы стал Андрей Трусов. Представитель Донбасса получил семь медалей: пять золотых и по одной серебряной и бронзовой. Это второй показатель среди всех участников турнира. Больше только у нидерландца Рогира Дорсмана (6+0+1).

Кроме того, Трусов установил в Мадейре сразу два мировых рекорда: на стометровках на спине (1:07:60 мин) и свободным стилем (59:62 с).

Что известно о первой в истории Украины золотой медали на ЧМ по водным видам спорта

Украинский пловец Владислав Бухов завоевал первую в истории Украины золотую медаль во время соревнований среди мужчин в заплыве свободным стилем на Чемпионате мира-2024 по водным видам спорта, который проходит в Катаре.

Отмечается, что Бухов первым финишировал на дистанции 50 м вольным стилем. Это первая золотая медаль Украины в этом соревновании.

Бухов преодолел пятидесятиметровку за 21,44 секунды. На финише он опередил австралийца Макевоя всего на 0,01 секунды. Дополнил подиум британский пловец Прауд.

Бухов установил ряд личных и государственных достижений. В квалификации он установил национальный рекорд на дистанции, а затем впервые в карьере вышел в финал планетарных форумов. Его "золото" — лишь восьмое в истории Украины на чемпионатах мира.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина завоевала первую медаль чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде
Михаил Романчук
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский пловец Бухов завоевал историческое "золото" на ЧМ-2024
Владислав Бухов
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский гимнаст Чепурной завоевал бронзовую медаль на Евро-2024
Чепурной

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?