Украина завоевала почти 70 наград на ЧЕ-2024 по параплаванию

Украинская сборная по параплаванию стала первой по количеству наград на Чемпионате Европы-2024.

Украина получила 68 наград на ЧЕ-2024 по параплаванию

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы-2024 по параплаванию, который в течение семи дней проходил в португальской Мадейре. Команду представили 45 спортсменов: 27 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 16 — зрения, а также двое — с интеллектуальными нарушениями.

Всего за весь чемпионат украинцы завоевали наибольшее количество медалей среди всех стран-участниц — 68. На счету "сине-желтых" — 21 золото, 26 серебряных и 21 бронзовая награда. В итоговом медальном зачете сборная заняла второе место, ведь Италия опередила ее по количеству золота (26). Это уже седьмое подряд континентальное первенство, на котором Украина вошла в топ-2. Поделиться

Награды "нейтральных" российских и белорусских пловцов, допущенных к соревнованиям, в зачете не учитывались. В целом представители стран-агрессоров получили 75 медалей (25+18+32).

ЧЕ-2024 по параплаванию. Медальный зачет: топ-10

Италия — 26 золотых + 21 серебряная + 16 бронзовых (63 медали в целом)

Украина — 21+26+21 (68)

Нидерланды — 13+8+7 (28)

Великобритания — 13+8+5 (26)

Испания — 10+15+14 (39)

Франция — 8+8+9 (25)

Германия — 7+6+5 (18)

Израиль — 6+5+3 (14)

Ирландия — 3+4+5 (12)

Швейцария — 3+1+1 (5)

Общее количество медалей Украины за всю историю участия в Евро по параплаванию выросло до 637. Теперь у сборной — 239 золотых, 217 серебряных и 181 бронзовая награда.

🚨 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱



🇺🇦Andrii Trusov breaks another WR at #Madeira2024, now in the men's 100m Freestyle S7 with a time of ⏱️59.62 #ParaSwimming @ukrparalympic pic.twitter.com/uwYdBqg6Ki — #ParaSwimming (@Para_swimming) April 27, 2024

Самым титулованным пловцом украинской команды на этом чемпионате Европы стал Андрей Трусов. Представитель Донбасса получил семь медалей: пять золотых и по одной серебряной и бронзовой. Это второй показатель среди всех участников турнира. Больше только у нидерландца Рогира Дорсмана (6+0+1).

Кроме того, Трусов установил в Мадейре сразу два мировых рекорда: на стометровках на спине (1:07:60 мин) и свободным стилем (59:62 с).

Что известно о первой в истории Украины золотой медали на ЧМ по водным видам спорта

Украинский пловец Владислав Бухов завоевал первую в истории Украины золотую медаль во время соревнований среди мужчин в заплыве свободным стилем на Чемпионате мира-2024 по водным видам спорта, который проходит в Катаре.

Отмечается, что Бухов первым финишировал на дистанции 50 м вольным стилем. Это первая золотая медаль Украины в этом соревновании.

Бухов преодолел пятидесятиметровку за 21,44 секунды. На финише он опередил австралийца Макевоя всего на 0,01 секунды. Дополнил подиум британский пловец Прауд.