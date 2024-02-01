Україна змусила РФ повернутись до використання радянських танків 50-х років — Forbes

Через шалені втрати у розв'язаній РФ злочинній війні проти України, 810- бригада морської піхоти армії РФ, дислокована в окупованому Севастополі, знову використовує старі радянські танки Т-55 випуску 50-х років минулого століття, як і більше 40 сорока років тому.
Що відомо про стрімкий занепад армії РФ в Україні
Журналісти видання зазначають, що радянські танки Т-55 були на озброєнні 810 бригади ще за часів СРСР у 1980 році.
Наразі 2024 рік, 810-а гвардійська бригада морської піхоти ВМФ Росії, яка бере участь у війні проти України на території Херсонської області, має у розпорядженні батальйон танків Т-55.
При цьому воювати проти України бригада російських морпіхів відправлялась із відносно більш модернізованими Т-80, однак потім цю бригаду двічі фактично повністю знищували українські військові.
Журналісти видання зазначають, що цілком ймовірно, що бригада втратила чи не усі танки Т-80 на власному озброєнні.
Т-55 810-ї бригади з'явилися в недавньому репортажі російської новинної програми
Вже всередині вересня 2022 року у Генштабі ЗСУ повідомили, що чисельність складу бригади скоротилась до 15% від початкової кількості осіб.
При цьому ті, кому вдалось вижити, відмовились від подальшої участі у війні.
Кремль відтворив 810-ту бригаду наприкінці 2022 - початку 2023 року і передислокував її назад на південь України - цього разу в Запорізьку область, на схід від Херсона.
У червні 2023 року українські військові почали проведення контрнаступальної операції та повільними і дуже витратними способами змогли просунутись на понад 10 км у напрямку окупованого Росією Мелітополя.
Вони завдали великих втрат обороняючим росіянам, а 810-а бригада була розгромлена.
Десантники замінили морську піхоту в Запоріжжі, давши 810-й бригаді можливість відновитися вдруге. Восени 2023 року бригада повернулася на Херсонщину. На той час українці підійшли до річки Дніпро.
У жовтні 2023 року морські піхотинці 35-ї бригади морської піхоти України переправилися через Дніпро і захопили плацдарм у Кринках, вузькому рибальському селі на мулистому лівому березі річки.
Українські морські піхотинці за підтримки агресивної групи безпілотників, захищених електронними перешкодами, розгромили 810-у бригаду на лівому березі, завдавши цьому підрозділу третю серйозну поразку за 20 місяців.
Російські підрозділи на лівому березі - 810-а бригада, 104-а десантно-штурмова дивізія та приєднані до них армійські полки - разом втратили щонайменше 157 машин, у тому числі щонайменше 19 танків.
На сьогоднішній день 810-а бригада, ймовірно, кілька разів втрачала і замінювала всі три десятки танків у своєму початковому танковому батальйоні.
Очевидно, що Кремль більше не може виробляти достатню кількість 43-тонних тримісних Т-80, щоб повністю замінити Т-80, які продовжує втрачати 810-та бригада.
Що відомо про танкові резерви армії РФ
При цьому автори матеріалу підкреслюють, що протягом двох останніх років від початку злочинного вторгнення Росії вдалось відремонтувати та зняти зі зберігання не менше 2 тис запасних танків.
При цьому сотні цієї старої військової техніки - танки Т-62 і Т-55 випуску 1960-х років.
Автори матеріалу зазначають, що далеко не всі з цих старих танків перед відправкою на фронт зазнали хоч якоїсь модернізації.
36-тонні чотиримісні танки мають оригінальні 100-міліметрові гармати, оригінальні інфрачервоні прожектори та оригінальну сталеву броню без додаткових динамічних захисних блоків.
Очевидно, єдиним додатковим захистом, яким користуються морські Т-55, є грубі екрани, приварені до їхніх веж, сподіваючись підірвати українські вибухові безпілотники до того, як вони вдарять по танках.
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