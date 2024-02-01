Україна змусила РФ повернутись до використання радянських танків 50-х років — Forbes

Через шалені втрати у розв'язаній РФ злочинній війні проти України, 810- бригада морської піхоти армії РФ, дислокована в окупованому Севастополі, знову використовує старі радянські танки Т-55 випуску 50-х років минулого століття, як і більше 40 сорока років тому.

Що відомо про стрімкий занепад армії РФ в Україні

Журналісти видання зазначають, що радянські танки Т-55 були на озброєнні 810 бригади ще за часів СРСР у 1980 році.

Наразі 2024 рік, 810-а гвардійська бригада морської піхоти ВМФ Росії, яка бере участь у війні проти України на території Херсонської області, має у розпорядженні батальйон танків Т-55.

При цьому воювати проти України бригада російських морпіхів відправлялась із відносно більш модернізованими Т-80, однак потім цю бригаду двічі фактично повністю знищували українські військові.

Журналісти видання зазначають, що цілком ймовірно, що бригада втратила чи не усі танки Т-80 на власному озброєнні.

Т-55 810-ї бригади з'явилися в недавньому репортажі російської новинної програми

Як 810-а перенеслася в 1980-ті, не секрет. Бригада чисельністю 2500 осіб, яка колись вважалася "елітною", перебувала на півночі Херсонської області, коли восени 2022 року українські війська почали свій перший великий контрнаступ, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Вже всередині вересня 2022 року у Генштабі ЗСУ повідомили, що чисельність складу бригади скоротилась до 15% від початкової кількості осіб.

При цьому ті, кому вдалось вижити, відмовились від подальшої участі у війні.

Кремль відтворив 810-ту бригаду наприкінці 2022 - початку 2023 року і передислокував її назад на південь України - цього разу в Запорізьку область, на схід від Херсона.

У червні 2023 року українські військові почали проведення контрнаступальної операції та повільними і дуже витратними способами змогли просунутись на понад 10 км у напрямку окупованого Росією Мелітополя.

Вони завдали великих втрат обороняючим росіянам, а 810-а бригада була розгромлена.

Десантники замінили морську піхоту в Запоріжжі, давши 810-й бригаді можливість відновитися вдруге. Восени 2023 року бригада повернулася на Херсонщину. На той час українці підійшли до річки Дніпро.

У жовтні 2023 року морські піхотинці 35-ї бригади морської піхоти України переправилися через Дніпро і захопили плацдарм у Кринках, вузькому рибальському селі на мулистому лівому березі річки.

Українські морські піхотинці за підтримки агресивної групи безпілотників, захищених електронними перешкодами, розгромили 810-у бригаду на лівому березі, завдавши цьому підрозділу третю серйозну поразку за 20 місяців.

Російські підрозділи на лівому березі - 810-а бригада, 104-а десантно-штурмова дивізія та приєднані до них армійські полки - разом втратили щонайменше 157 машин, у тому числі щонайменше 19 танків.

На сьогоднішній день 810-а бригада, ймовірно, кілька разів втрачала і замінювала всі три десятки танків у своєму початковому танковому батальйоні.

Очевидно, що Кремль більше не може виробляти достатню кількість 43-тонних тримісних Т-80, щоб повністю замінити Т-80, які продовжує втрачати 810-та бригада.

Це не повинно дивувати. За оцінками аналітиків Oryx, російські збройні сили з лютого 2022 року списали близько 2,5 тис танків усіх типів. Це майже стільки ж діючих танків, скільки було у росіян до початку війни, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про танкові резерви армії РФ

При цьому автори матеріалу підкреслюють, що протягом двох останніх років від початку злочинного вторгнення Росії вдалось відремонтувати та зняти зі зберігання не менше 2 тис запасних танків.

При цьому сотні цієї старої військової техніки - танки Т-62 і Т-55 випуску 1960-х років.

Автори матеріалу зазначають, що далеко не всі з цих старих танків перед відправкою на фронт зазнали хоч якоїсь модернізації.

36-тонні чотиримісні танки мають оригінальні 100-міліметрові гармати, оригінальні інфрачервоні прожектори та оригінальну сталеву броню без додаткових динамічних захисних блоків.

Очевидно, єдиним додатковим захистом, яким користуються морські Т-55, є грубі екрани, приварені до їхніх веж, сподіваючись підірвати українські вибухові безпілотники до того, як вони вдарять по танках.