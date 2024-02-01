Украина вынудила РФ вернуться к использованию советских танков 50-х годов

Из-за безумных потерь в развязанной РФ преступной войне против Украины, 810-бригада морской пехоты армии РФ, дислоцированная в оккупированном Севастополе, вновь использует старые советские танки Т-55 выпуска 50-х годов прошлого века, как и более 40 лет назад.
Что известно о стремительном упадке армии РФ в Украине
Журналисты издания отмечают, что советские танки Т-55 находились на вооружении 810 бригады еще во времена СССР в 1980 году.
В настоящее время 2024 год, 810-я гвардейская бригада морской пехоты ВМФ России, участвующая в войне против Украины на территории Херсонской области, располагает батальоном танков Т-55.
При этом воевать против Украины бригада российских морпехов отправлялась с относительно более модернизированными Т-80, однако затем эту бригаду дважды фактически полностью уничтожали украинские военные.
Журналисты издания отмечают, что вполне вероятно, что бригада потеряла все танки Т-80 на собственном вооружении.
Т-55 810-й бригады появились в недавнем репортаже российской новостной программы
Уже в середине сентября 2022 года в Генштабе ВСУ сообщили, что численность состава бригады сократилась до 15% от начального количества человек.
При этом те, кому удалось выжить, отказались от дальнейшего участия в войне.
Кремль воспроизвел 810 бригаду в конце 2022 - начале 2023 года и передислоцировал ее обратно на юг Украины - на этот раз в Запорожскую область, восточнее Херсона.
В июне 2023 года украинские военные начали проведение контрнаступательной операции и медленными и очень затратными способами смогли продвинуться более чем на 10 км в направлении оккупированного Россией Мелитополя.
Они нанесли большие потери обороняющим россиянам, а 810-я бригада была разгромлена.
Десантники заменили морскую пехоту в Запорожье, предоставив 810-й бригаде возможность восстановиться во второй раз. Осенью 2023 года бригада вернулась в Херсонскую область. К тому времени украинцы подошли к реке Днепр.
В октябре 2023 года морские пехотинцы 35-й бригады морской пехоты Украины переправились через Днепр и захватили плацдарм в Крынках, узкой рыбацкой деревне на илистом левом берегу реки.
Украинские морские пехотинцы при поддержке агрессивной группы беспилотников, защищенных электронными препятствиями, разгромили 810-ю бригаду на левом берегу, нанеся этому подразделению третье серьезное поражение за 20 месяцев.
Российские подразделения на левом берегу - 810 бригада, 104 десантно-штурмовая дивизия и присоединенные к ним армейские полки - вместе потеряли по меньшей мере 157 машин, в том числе по меньшей мере 19 танков.
На сегодняшний день 810-я бригада, вероятно, несколько раз теряла и заменяла все три десятка танков в своем первоначальном танковом батальоне.
Очевидно, что Кремль больше не может производить достаточное количество 43-тонных трехместных Т-80, чтобы полностью заменить Т-80, которые продолжает терять 810 бригада.
Что известно о танковых резервах армии РФ
При этом авторы материала подчеркивают, что в течение двух последних лет после начала преступного вторжения России удалось отремонтировать и снять с хранения не менее 2 тыс. запасных танков.
При этом сотни этой старой военной техники – танки Т-62 и Т-55 выпуска 1960-х годов.
Авторы материала отмечают, что далеко не все из этих старых танков перед отправкой на фронт подверглись хоть какой-то модернизации.
У 36-тонных четырехместных танков есть оригинальные 100-миллиметровые пушки, оригинальные инфракрасные прожекторы и оригинальная стальная броня без дополнительных динамических защитных блоков.
Очевидно, единственная дополнительная защита, которой пользуются морские Т-55, — грубые экраны, приваренные к их башням, надеясь взорвать украинские взрывные беспилотники до того, как они ударят по танкам.
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