Украина вынудила РФ вернуться к использованию советских танков 50-х годов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вынудила РФ вернуться к использованию советских танков 50-х годов

Танк Т-55
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Источник:  Forbes

Из-за безумных потерь в развязанной РФ преступной войне против Украины, 810-бригада морской пехоты армии РФ, дислоцированная в оккупированном Севастополе, вновь использует старые советские танки Т-55 выпуска 50-х годов прошлого века, как и более 40 лет назад.

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Журналисты издания отмечают, что советские танки Т-55 находились на вооружении 810 бригады еще во времена СССР в 1980 году.

В настоящее время 2024 год, 810-я гвардейская бригада морской пехоты ВМФ России, участвующая в войне против Украины на территории Херсонской области, располагает батальоном танков Т-55.

При этом воевать против Украины бригада российских морпехов отправлялась с относительно более модернизированными Т-80, однако затем эту бригаду дважды фактически полностью уничтожали украинские военные.

Журналисты издания отмечают, что вполне вероятно, что бригада потеряла все танки Т-80 на собственном вооружении.

Т-55 810-й бригады появились в недавнем репортаже российской новостной программы

Как 810-я перенеслась в 1980-е, не секрет. Бригада численностью 2500 человек, когда-то считавшаяся "элитной", находилась на севере Херсонской области, когда осенью 2022 года украинские войска начали свое первое большое контрнаступление, - говорится в материале издания.

Уже в середине сентября 2022 года в Генштабе ВСУ сообщили, что численность состава бригады сократилась до 15% от начального количества человек.

При этом те, кому удалось выжить, отказались от дальнейшего участия в войне.

Кремль воспроизвел 810 бригаду в конце 2022 - начале 2023 года и передислоцировал ее обратно на юг Украины - на этот раз в Запорожскую область, восточнее Херсона.

В июне 2023 года украинские военные начали проведение контрнаступательной операции и медленными и очень затратными способами смогли продвинуться более чем на 10 км в направлении оккупированного Россией Мелитополя.

Они нанесли большие потери обороняющим россиянам, а 810-я бригада была разгромлена.

Десантники заменили морскую пехоту в Запорожье, предоставив 810-й бригаде возможность восстановиться во второй раз. Осенью 2023 года бригада вернулась в Херсонскую область. К тому времени украинцы подошли к реке Днепр.

В октябре 2023 года морские пехотинцы 35-й бригады морской пехоты Украины переправились через Днепр и захватили плацдарм в Крынках, узкой рыбацкой деревне на илистом левом берегу реки.

Украинские морские пехотинцы при поддержке агрессивной группы беспилотников, защищенных электронными препятствиями, разгромили 810-ю бригаду на левом берегу, нанеся этому подразделению третье серьезное поражение за 20 месяцев.

Российские подразделения на левом берегу - 810 бригада, 104 десантно-штурмовая дивизия и присоединенные к ним армейские полки - вместе потеряли по меньшей мере 157 машин, в том числе по меньшей мере 19 танков.

На сегодняшний день 810-я бригада, вероятно, несколько раз теряла и заменяла все три десятка танков в своем первоначальном танковом батальоне.

Очевидно, что Кремль больше не может производить достаточное количество 43-тонных трехместных Т-80, чтобы полностью заменить Т-80, которые продолжает терять 810 бригада.

Это не должно удивлять. По оценкам аналитиков Oryx, российские вооруженные силы с февраля 2022 года списали около 2,5 тыс. танков всех типов. Это почти столько же действующих танков, сколько было у россиян до начала войны, говорится в материале издания.

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При этом авторы материала подчеркивают, что в течение двух последних лет после начала преступного вторжения России удалось отремонтировать и снять с хранения не менее 2 тыс. запасных танков.

При этом сотни этой старой военной техники – танки Т-62 и Т-55 выпуска 1960-х годов.

Авторы материала отмечают, что далеко не все из этих старых танков перед отправкой на фронт подверглись хоть какой-то модернизации.

У 36-тонных четырехместных танков есть оригинальные 100-миллиметровые пушки, оригинальные инфракрасные прожекторы и оригинальная стальная броня без дополнительных динамических защитных блоков.

Очевидно, единственная дополнительная защита, которой пользуются морские Т-55, — грубые экраны, приваренные к их башням, надеясь взорвать украинские взрывные беспилотники до того, как они ударят по танкам.

Вернувшись в свое состояние в 1980 году, 810-я бригада представляет собой микрокосм более широкой русской армии. Меньшее обучение и старое оборудование для старших и менее квалифицированных новобранцев и призывников. Когда-то было время, когда Кремль мог назвать 810-ю бригаду "элитой". Сегодня это разрозненная толпа плохо обученных солдат, разъезжающих на танках музейного уровня, говорится в материале издания.

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